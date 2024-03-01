Gary Buxton ist Head of EMEA & APAC ETFs & Indexed Strategies bei Invesco und für die Leitung des operativen Geschäfts sowie für die Festlegung der Strategie und Vision für die ETFs und das Indexstrategie-Geschäft von Invesco in der Region verantwortlich.

Buxton kam 2017 im Zuge der Übernahme von Source zu Invesco. Er gehörte zu den Mitgründern von Source (2008) und war als Head of Product, Chief Operating Officer sowie ab 2012 auch als Chief Financial Officer für den Indexanbieter tätig.

Vor der Gründung von Source arbeitete Buxton als Direktor mit Schwerpunkt Produktentwicklung in der Hedgefonds-Abteilung von Merrill Lynch. Buxton begann seine Karriere bei Deloitte in London. Er ist zertifizierter Wirtschaftsprüfer (FCA) und hat einen BSC-Abschluss in Volkswirtschaftslehre und Politik von der Universität Bristol.

Gary Buxton ist Direktor von Invesco Markets I PLC, Invesco Markets II PLC, Invesco Markets III PLC, Invesco Liquidity Funds PLC, Invesco Investment Management Limited und Invesco UK Services Limited. Er hat die britische und irische Staatsangehörigkeit.

