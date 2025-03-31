Jason Martin ist Portfoliomanager im Global Debt Team von Invesco. In dieser Funktion konzentriert er sich auf Schwellenländeranleihen und Währungen.

Er ist dem Unternehmen im Zuge der Fusion mit OppenheimerFunds im Jahr 2019 beigetreten. Er begann seine Karriere bei OppenheimerFunds und in der Finanzdienstleistungsbranche im Jahr 2012. Vor seiner jetzigen Position hatte Herr Martin verschiedene Positionen im Global Debt Team inne, zunächst als Händler, der alle Anleihen- und Devisenmärkte abdeckte, und später als Portfoliostratege mit Fokus auf Schwellenländer, sowohl in Lokal- als auch in Hartwährung. Davor unterstützte er den Global Trading Desk drei Jahre lang als Handelsassistent.

Jason Martin hat einen BBA-Abschluss von der University of South Carolina. Er ist Chartered Financial Analyst (CFA) und Mitglied der CFA Society of New York.