Oliver Bilal leitet die Vertriebsaktivitäten von Invesco in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) und hat diese Position seit Mai 2022 inne.

Er verfügt über 23 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Bevor er zu Invesco kam, war Oliver Bilal Head of International Sales and Marketing bei Natixis Investment Managers und dort für institutionelle Kunden sowie Privatanleger in den Regionen EMEA, Asien-Pazifik, Lateinamerika und US-Offshore verantwortlich. Vor seiner Zeit bei Natixis war Bilal Head of EMEA bei UBS Asset Management, CEO der Baroda Pioneer Asset Management Company (Indien) und Head of Sales &Marketing (Deutschland) bei Pioneer Investments (jetzt Amundi).

Oliver Bilal hat einen Abschluss als Master of Business Administration (MBA) von der University of Chicago Booth School of Business sowie einen Master of Banking &Insurance Administration von der Fachhochschule Braunschweig-WF und die DVFA-/EFFAS-Zertifizierung als Certified European Financial Analyst (CEFA) erworben.