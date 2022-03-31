image
Global Head of Asset Allocation

Paul Jackson

BSc in Wirtschaftswissenschaften von der London School of Economics und ein Master of Philosophy in Wirtschaftswissenschaften von Oxford

Biographie

Als Global Head of Asset Allocation Research bei Invesco analysiert und kommentiert Paul Jackson makroökonomische Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Kapitalmärkte.

Vor seinem Eintritt bei Invesco arbeitete Jackson in Paris und London für Société Générale als Macro Specialist Sales, Aktienstratege und Head of Research. In dieser Position veröffentlichte er unter dem Titel „The Belgian Dentist“ regelmässig Marktkommentare. Jackson begann seine Laufbahn bei Morgan Stanley in London. Dort war er im Bereich Corporate Finance und im Aktienresearch tätig, bevor er nach New York ging, um bei Morgan Stanley Asset Management als Portfolio-Manager zu arbeiten.

Jackson hat einen Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften von der London School of Economics und einen Master of Philosophy in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Oxford.

Profil

Position    Global Head of Asset Allocation Research
Für Invesco tätig     8 Jahre
Erfahrung    36 Jahre 
Location    London
Team    Investment Thought Leadership