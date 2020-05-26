Scott Wolle ist Chief Investment Officer im Invesco Global Asset Allocation (IGAA) Investmentteam, das Kunden strategische und taktische Asset Allokation Investmentstrategien anbietet.

Scott Wolle begann seine Investmentkarriere 1991 und war, bevor er 1999 zu Invesco kam und 2000 Mitglied des IGAA wurde, bei der Bank of America tätig. Er verfügt über fundierte Erfahrungen in Fundamentalanalysen und quantitativem Research zu allen wichtigen Anlageklassen mit Schwerpunkt auf Aktien und Rohstoffen.

Scott Wolle hat einen BS-Abschluss (magna cum laude) in Finanzwissenschaften von der Virginia Tech.

Er hat einen MBA von der Fuqua School of Business der Duke University, wo er die Auszeichnung Fuqua Scholar erhielt, und ist zertifizierter Chartered Financial Analyst® (CFA®).