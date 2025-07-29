Eine Person, die ein VR-Gerät in einem Labor benutzt

Invesco Metaverse and AI Fund

Die Zukunft gestalten. Investieren Sie in unterbewertete Unternehmen, die zur Schaffung immersiver virtueller Welten auf der Grundlage künstlicher Intelligenz (KI) beitragen oder davon profitieren.

Informationen zum Fonds

Metaverse und KI zeigen Wirkung

Technologie spielt in unserem Lebensalltag eine immer größere Rolle. Sie hat uns ein bedeutendes Wirtschaftswachstum beschert und eine Ära eingeläutet, die von manchen als „vierte industrielle Revolution“ bezeichnet wird. Für uns stellen das Metaverse und künstliche Intelligenz die nächste Phase dieser Revolution dar – den nächsten Schritt in der Evolution des Internets, einen Megatrend, der gerade erst beginnt.

Künstliche Intelligenz

KI kann die Produktivität von Entwicklern steigern, die persistente, groß angelegte virtuelle Welten und Umgebungen in 3D und Echtzeit erstellen.

Computer-Hardware

Um den Bedarf an Rechenleistung zu decken, müssen Komponenten weiterentwickelt werden.

Drahtlose Breitbandverbindungen

Konnektivität ist unerlässlich, da Systeme, Apps und Peripheriegeräte nahtlos und drahtlos miteinander kommunizieren können müssen.

Warum dieser Fonds?

Unser Ziel ist es, in unterbewertete Unternehmen zu investieren, die immersive virtuelle Welten für Verbraucher und Unternehmen ermöglichen, schaffen oder davon profitieren

Wir wollen am Wachstum des Metaverse und der künstlichen Intelligenz (KI) partizipieren, indem wir in 30 bis 50 Aktien von Unternehmen aus diesem Themenbereich investieren. Im Rahmen unseres disziplinierten Bewertungsansatzes legen wir den Fokus auf Cashflow, Bilanzstärke und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells.

Der Fonds ist über die verschiedenen Segmente der Wertschöpfungskette des Metaverse und der KI diversifiziert. In dieser frühen Entwicklungsphase bieten sich die besten Anlagechancen bei Unternehmen, die die Technologien und Infrastruktur hinter diesen Funktionen entwickeln. Hier geht es allerdings nicht nur um Anlagen in Tech- und Internet-Unternehmen, sondern auch um Dinge wie Netzinfrastruktur, digitale Zahlungen und Inhalte.

Das Investmentteam verfügt über weitreichende Erfahrung in verschiedenen Sektoren und ein tiefgreifendes Verständnis der grundlegenden Technologien und Anforderungen für Aufbau und Betrieb des Metaverse und der KI. Unsere Experten decken mehrere Anlageregionen ab. Mit ihrem globalen Investmentansatz unterscheiden sie sich von ihren in der Regel auf den US-Markt fokussierten Wettbewerbern. Die wesentlichen Informationen für Anleger (KIDs/KIIDs) und Factsheets finden Sie auf der Produktseite des Invesco Metaverse and AI Fund. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

  • Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds darf in bestimmte, in China notierte Wertpapiere investieren. Dies kann mit erheblichen aufsichtsrechtlichen Einschränkungen verbunden sein, die die Liquidität und/oder die Anlageentwicklung des Fonds beeinträchtigen können. Der Fonds investiert in eine beschränkte Anzahl von Beteiligungen und ist weniger stark diversifiziert. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Da dieser Fonds in einem bestimmten Sektor anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist.  Da ein Teil des Fonds Engagements in weniger entwickelten Ländern umfassen kann, sollten Sie darauf vorbereitet sein, starke Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen.
Mehr über die Strategie erfahren

Unser Team

Die Hauptverantwortung für die Positionierung und Performance des Fonds liegt bei den Fondsmanagern, Tony Roberts und James McDermottroe. Im Rahmen unserer kollaborativen Investmentkultur profitieren sie jedoch auch von den Ideen und Marktkenntnissen unserer weltweiten regionalen Experten.

Wir betrachten das Metaverse und KI als große wirtschaftliche Chance für ein breites Spektrum innovativer Unternehmen, die zur Entwicklung immersiver virtueller Welten beitragen oder davon profitieren.

FAQs - Häufig gestellte Fragen

Der Begriff künstliche Intelligenz (KI) bezieht sich im weitesten Sinne auf die Intelligenz von Maschinen, insbesondere Computersystemen. Es handelt sich um ein Forschungsgebiet der Informatik, das Methoden und Software entwickelt und untersucht, die es Maschinen ermöglichen, ihre Umgebung wahrzunehmen und mithilfe von Lernen und Informationen Maßnahmen zu ergreifen, die ihre Chancen maximieren, definierte Ziele zu erreichen. Derartige Maschinen können als KI bezeichnet werden.

Es gibt unterschiedliche Definitionen des Metaverse, was nicht verwunderlich ist, da es sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Worauf sich die meisten einigen können, ist, dass es um den Aufbau großer, persistenter, virtueller Echtzeit-3D-Welten geht, in denen Menschen arbeiten, spielen, lernen, Unterhaltungsangebote nutzen und reale Erfahrungen machen können. Ziel ist die Zusammenführung aller Elemente unseres digitalen Zeitalters in immersiven Erlebnissen, die unser digitales und physisches Leben nahtlos miteinander verknüpfen. Zu den Schlüsselbegriffen gehören: immersiv, interoperabel und sozial.

Die direkteste Möglichkeit, in das Metaverse zu investieren, ist der Kauf von Aktien von Unternehmen, die KI und Metaverse-Technologien entwickeln oder nutzen.

Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und der MANA-Token von Decentraland könnten in der virtuellen Wirtschaft des Metaverse eine Rolle spielen, zum Beispiel als potenzielle Zahlungsmittel und/oder Anlageformen in virtuellen Welten.

KI und das Metaverse haben das Potenzial, die Art und Weise, wie wir mit der Welt und miteinander interagieren, von Grund auf zu verändern. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der Menschen unabhängig von räumlichen Entfernungen Kontakte knüpfen, arbeiten und lernen können – eine Welt, in der immersive Erfahrungen und virtuelle Wirtschaftssysteme unendlich viele Unterhaltungs- und Wachstumsmöglichkeiten bieten. Das Metaverse könnte sogar das Gesundheitswesen revolutionieren, indem es allen Menschen den Zugang zu innovativen Behandlungen für psychische und physische Erkrankungen ermöglicht. Es könnte unseren Horizont erweitern und neue Möglichkeiten eröffnen, von denen wir heute nur träumen können.

Die KI und das Metaverse stehen vor mehreren Herausforderungen, zum Beispiel:

  • Technologische Beschränkungen: KI und das Metaverse erfordern fortschrittliche Technologien wie Hochgeschwindigkeitsinternet, leistungsstarke Computer und hochentwickelte VR-Geräte für eine voll-immersive Simulation des physischen Raums, also das komplette Eintauchen in eine virtuelle Umgebung. Dafür müssen die Grenzen heutiger Technologien verschoben werden.

  • Interoperabilität: Für ein wirklich immersives Erlebnis muss das Metaverse in der Lage sein, verschiedene virtuelle Umgebungen, Plattformen und Geräte nahtlos miteinander zu verknüpfen. Momentan gibt es keine branchenweiten Standards in Bezug auf die Interoperabilität. Das könnte zur Marktfragmentierung führen und die Entwicklung eines wirklich universellen Metaverse behindern.

  • Sicherheit und Datenschutz: In einer virtuellen Umgebung, in der schädigendes Verhalten und schädliche Inhalte schwieriger zu regulieren sein können, müssen KI und das Metaverse den Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit der Nutzer gewährleisten. Das Metaverse muss die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und Instrumente vorhalten, um Cybermobbing, Belästigung und andere Formen des Missbrauchs zu verhindern.

  • Rechtlicher Rahmen und Finanzregulierung: Die virtuelle Wirtschaft des Metaverse wirft neue rechtliche und finanzielle Fragen auf, die geklärt werden müssen. Es muss Vorschriften geben, die die Nutzer schützen und betrügerische Aktivitäten verhindern.

  • Soziale und ethische Bedenken: KI und das Metaverse müssen auch soziale und ethische Bedenken adressieren, zum Beispiel die potenziellen Auswirkungen auf Interaktionen, Datenschutz und Überwachung in der physischen Welt. Sie müssen Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion fördern, damit jeder von ihrem Potenzial profitieren kann.

Die Entwicklung der KI und des Metaverse erfordert innovative Ansätze und eine enge Zusammenarbeit zwischen Industrie, Regierung und Zivilgesellschaft, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Der potenzielle Nutzen ist jedoch beträchtlich und die Entwicklung bleibt spannend. Letztlich könnte das Metaverse die Art und Weise, wie wir miteinander und mit der Welt interagieren, von Grund auf verändern.

  • Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Stand der Daten ist der 31. August 2024, sofern nicht anders angegeben. - Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Fondsmerkmale, wie in den rechtlichen Unterlagen beschrieben, berücksichtigt werden. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter https://www.invescomanagementcompany.lu
    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.lu verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.
    Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

    EMEA3872110/2024