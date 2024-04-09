Die Welt ist groß - wie und wo soll ich investieren? Das ist eine wichtige Entscheidung für Sie, jetzt und für die Zukunft.

Unser Invesco FTSE All-World UCITS ETF bietet Ihnen ein Zugang zu Aktien von über 4.000 Unternehmen aus 49 Industrie- und Schwellenländern in einem einfachen, kostengünstigen ETF.

Steigen Sie ein. Sehen Sie, wie weit Sie mit Ihrer Investition kommen könnten.

Was auch immer Ihre finanziellen Ziele sind, Ihre persönliche Situation wird beeinflussen wie viel Sie investieren, wie lange Sie investieren und wie viel Risiko Sie bereit sind einzugehen. Aktien sind nicht für jeden geeignet, aber sie haben vielen Anlegern geholfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.



Das ist wichtig, wenn man für die Zukunft sparen will. Aber es ist wichtig zu verstehen, Aktien können sowohl steigen als auch fallen. Hier kommt die Diversifikation ins Spiel.



Diversifikation bedeutet, dass man seine Investitionen breit streut. Zum Beispiel Investitionen in verschiedene Unternehmen und Länder.

Unser ETF bietet Zugang zu Unternehmen aus 49 Ländern in Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Australien und Südafrika.

Wenn wir nach links schauen, sehen wir einige der am weitesten entwickelten Länder der Welt, in denen große, bekannte Namen beheimatet sind, die seit Jahrzehnten kontinuierlich wachsen - und auch aufstrebende Unternehmen in neuen und aufregenden Branchen.



Zu Ihrer Rechten sehen Sie schnell wachsende Schwellenländer. Hier sehen Sie junge Unternehmen, von denen Sie vielleicht noch nichts gehört haben, die aber aufgrund der Chancen, die sich in ihren aufstrebenden Volkswirtschaften bieten, schnell zu Marktführern werden. Sie müssen sich nicht zwischen Industrie- und Schwellenländern entscheiden.



Mit unserem ETF bieten wir Ihnen das Beste aus beiden Märkten.

Langfristig investieren sollte Sie nicht die Welt kosten. Schließlich ist es Ihr Geld, das Sie investieren. Sie sollten so viel wie möglich davon behalten können.



Einfacher - und kostengünstiger - kann der Zugang zur Welt mit dem Invesco FTSE All-World UCITS ETF nicht sein. Eine Welt. Ein ETF. So einfach.

Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.