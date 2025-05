Les mégatendances qui refaçonnent notre monde

Erik explique que la pandémie a accéléré la numérisation de l’économie et que de nombreuses personnes ont été obligées d’acheter en ligne.

Toutefois, la pandémie a également mis en lumière les problèmes d’ordre logistique auxquels certaines entreprises ont été confrontées. Et de poursuivre : certains problèmes d’approvisionnement seront transitoires mais d’autres sont des problèmes de long terme, comme la pénurie structurelle de chauffeurs routiers en Europe. Cela a poussé certaines entreprises à essayer de relocaliser leurs chaînes logistiques. Erik entrevoit des opportunités de court terme dans les secteurs les plus durement touchés et plombés par de sérieux déséquilibres entre offre et demande. Dans ce cas précis, le monde post-Covid permettrait aux entreprises qui ont survécu de gagner des parts de marché transformationnelles. Ido Cohen, gérant de fonds Invesco spécialisé dans le secteur de la consommation partage cette analyse. Il existe des opportunités de reprise parmi les entreprises sensibles à la conjoncture et nous observons l’émergence d'une tendance reposant sur la volonté d’un retour à la vie réelle. Les gens veulent explorer le monde et, en tant qu’investisseur dans le secteur de la consommation, je pense qu’ils privilégieront l’achat d'expériences à l’achat de biens matériels. Parmi les investissements du thème du redémarrage de l’économie qu’il détient en portefeuille, on compte des opérateurs de parcs d’attractions et de parcs de loisirs, ainsi que des agences de voyage en ligne. Ido détient également en portefeuille des plateformes de vente de vêtements en ligne car il est persuadé qu’elles bénéficieront du rebond de la demande induit par la pandémie, et d’une tendance plus durable qui voit les consommateurs se diriger de plus en plus vers les canaux numériques.

Révolution numérique et connectivité de tous les instants.

La révolution numérique désigne bien des choses. Elle désigne l’essor des technologies, la transformation des entreprises désireuses d’optimiser leurs opérations pour les rendre résistantes à l’épreuve du temps. Cela est rendu possible en grande partie grâce à la connectivité de plus en plus grande à internet. Sans internet, la plupart des technologies que nous utilisons aujourd’hui seraient inutilisables.

La révolution numérique est le thème de prédilection de l’équipe Quantitative Strategy d’Invesco. L’un des portefeuilles qu’elle gère utilise le traitement automatique des langues pour analyser l’actualité. Cela permet à l’équipe d’identifier les entreprises cotées en bourse liées à trois mégatendances majeures : les technologies, la société et le développement durable.

Ces données alternatives nous permettent de porter un regard différent sur les entreprises concernées, explique Tim Herzig, gérant au sein de l’équipe Quantitative Strategy.

Nous passons au crible 2,5 articles d’actualité chaque mois, tout en prenant en compte les données historiques comme le chiffre d’affaires et les bénéfices. Cela nous permet d’identifier les entreprises d’avenir et d’investir dedans assez tôt. Randall Dishmon est un gérant plus traditionnel : il utilise trois règles d’investissement simples : il investit dans des entreprises qui disposent d’un avantage concurrentiel, il investit au juste prix et il connait les acteurs participant à la vie des entreprises qu’il détient en portefeuille. Tout au long de sa carrière, on lui a vanté les mérites des technologies de l’information pour les entreprises. Mais il estime que la simplification et l’automatisation des systèmes n’ont jamais véritablement eu lieu. « Cela s’est révélé plus compliqué que prévu », explique-t-il. « Lorsqu’on me parle de technologies de l’information, cela m’évoque plus quelque chose de complexe qu’autre chose et en fin de compte, les entreprises n'ont pas réussi à tenir le rythme. Lorsque l’on entend le mot ‘complexité’, on devrait immédiatement penser aux coûts que cela engendre. Les avantages qu’ont apportés les technologies de l’information aux entreprises l’ont été à un coût excessif. De fait, le résultat est moins convaincant que la belle promesse de départ. » Randall estime toutefois que la transition vers le cloud pourrait changer la donne. « Tout ce qui est complexe est désormais confié à des experts des technologies de l’information. Les profanes, à commencer par les équipes de direction, n'ont plus à s’en occuper. Cela change fondamentalement l’architecture de réseau. Ce sont désormais des initiés qui s’occupent de gérer les coûts et la complexité du changement en matière de technologies de l’information. »

Du côté des consommateurs, les effets de la numérisation de l’économie sont légèrement plus visibles. « Nombre d’entreprises que nous détenons en portefeuille le sont sur la base d’une seule question : à quoi les gens souhaitent-ils consacrer leur temps et leur argent ? », explique Ido Cohen. « Or, du fait de l’essor des technologies et de la connectivité, les gens passent de plus en plus de temps et dépensent de plus en plus d’argent en ligne. » Amazon et Netflix sont les grands gagnants de cette tendance au commerce en ligne, mais d’autres entreprises profitent également de cet avènement du numérique. Les amateurs de jeux vidéo adorent acheter leurs jeux sous forme de disque ou de cartouches. Mais grâce à l’augmentation des débits de connexion, les gens peuvent désormais télécharger leurs jeux en ligne. Les ventes de jeux vidéo en format dématérialisé se sont envolées et cette tendance n’a fait qu’accélérer pendant la pandémie.