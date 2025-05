Traditionnellement, les actifs alternatifs (comme l’immobilier et certains types de crédit privé) se vendent plus difficilement et plus lentement que les actifs cotés (comme les actions et les obligations). Cela est souvent dû au fait que leur échange se fait sans un écran indiquant la liquidité journalière. De plus, il arrive que les marchés pour ces actifs soient plus petits, avec moins d’acheteurs et de vendeurs admissibles, ou que les transactions doivent être structurées de manière privée.

À l’inverse, les actifs alternatifs liquides peuvent être achetés ou vendus plus facilement. Certaines structures de fonds (comme les ETF) sont plus liquides. Par exemple, Invesco offre un large éventail d’ETF sur matières premières accessibles tous les jours.