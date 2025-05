Titre : Accès aux CLO par le biais d’ETF OPCVM

Texte de la présentation visible aux lecteurs

Communication marketing destinée aux investisseurs professionnels uniquement.

Risques d’investissement

Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux.

La valeur des investissements, ainsi que tout revenu qui en découle, fluctueront. Cela peut en partie résulter de variations des taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut se détériorer et entraîner des fluctuations de la valeur du Fonds. Il n’y a aucune garantie que les émetteurs de la dette rembourseront les intérêts et le capital à la date d’échéance. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à haut rendement.

Les changements des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du Fonds.

Il peut être difficile pour le Fonds d'acheter ou de vendre certains instruments dans des conditions de marché tendues. Par conséquent, le prix obtenu lors de la vente de ces instruments peut être inférieur à celui en conditions de marché normales. Les tranches de titres de dette de CLO (Collateralized Loan Obligations) ayant une haute notation peuvent être déclassées, et dans des environnements de marché tendus, même les tranches de titres de dette de CLO ayant une haute notation peuvent subir des pertes en raison des défauts de paiement sur les prêts sous-jacents, de la disparition des tranches subordonnées/de capitaux propres, de l'anticipation de défauts par le marché, ainsi que du sentiment négatif du marché à l'égard des titres de CLO en tant que classe d'actifs.

Bonjour, je m’appelle Kevin Petrovcik, je suis gestionnaire de portefeuille client et je travaille au sein de la plateforme de crédit privé d’Invesco, qui gère actuellement 48 milliards de dollars d’actifs. Aujourd’hui, j’aborderai la manière dont les investisseurs peuvent accéder aux CLO dans des fonds indiciels cotés ou ETF.

Historiquement, les CLO étaient uniquement disponibles pour les investisseurs institutionnels importants, soit au niveau du CUSIP individuel, soit par le biais de comptes distincts. En réalité, Invesco gère depuis plus de 15 ans des stratégies de CLO pour ses clients institutionnels dans un format de compte distinct. De nouvelles évolutions réglementaires signifient qu’Invesco est désormais en mesure d’offrir des investissements dans des CLO par le biais d’ETF OPCVM. Aujourd’hui, l’objectif de cette discussion est de vous donner un aperçu de la manière dont vous pouvez accéder à ces investissements passionnants. Par exemple, nous disposons désormais de deux ETF OPCVM, l’un axé sur les CLO européennes, l’autre sur les CLO américaines. Tous deux bénéficient de la structure d’ETF qui peut offrir un meilleur accès à une base plus large d’investisseurs, le marché secondaire transparent fournissant des niveaux de liquidité supplémentaires, en particulier en période de tension du marché. Mais tout d’abord, concentrons-nous sur ce qui différencie l’approche d’Invesco en matière de gestion des CLO pour les ETF.

Les ETF OPCVM sont des ETF activement gérés, dans lesquels Invesco tire parti de ses équipes de crédit privé, qui disposent de 35 ans d’expérience sur les marchés du crédit privé.

Expertise d’Invesco en matière de CLO Début Années Gestion des prêts seniors garantis 1989 36 ans Gestion des structures de CLO de banques privées (et notées privées) 1990 35 ans Gestion de véhicules de CLO largement syndiqués (et notés publiquement) 1999 26 ans Investissement dans des CLO notées 2001 24 ans Lancement du premier organisme de placement collectif investi en actions d’Invesco pour les CLO 2015 10 ans

Tout d’abord, sachez que nous sommes l’une des sociétés de gestion de prêts les plus importantes du monde, avec 48 milliards de dollars de crédit privé sous gestion. Grâce à cette position de leader, nous avons développé une expertise approfondie des garanties sous-jacentes à ces titres de créance. Notre équipe d’investissement dans les CLO travaille main dans la main avec notre équipe spécialisée dans les prêts seniors. Nous sommes par conséquent en mesure de combiner la connaissance de nos gestionnaires de CLO et la vision exclusive sur le sous-jacent afin d’écarter le segment de moindre qualité du marché.

Ensuite, le sous-secteur le plus important de la plateforme de crédit privé d’Invesco gère plus de 16 milliards de dollars de CLO en tant qu’actifs sous-jacents.

Obligations adossées à des prêts (CLO)

Gestion depuis plus de 20 ans. / ~ 16 milliards de dollars d’actifs sous gestion

Source : Invesco, au 31 décembre 2024. La diversification ne garantit en aucun cas la réalisation d’une plus-value, pas plus qu’elle ne protège les investisseurs contre une perte financière éventuelle. Tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Veuillez consulter votre représentant Invesco local pour plus d’informations. Rapports sur les actifs de la plateforme en $ = USD. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Invesco est l’un des principaux gestionnaires de CLO en Europe et aux États-Unis. Nos gestionnaires de portefeuille de CLO sont aussi ceux qui décident des titres de créance dans lesquels investir. Nous comprenons non seulement les nuances et les caractéristiques à prendre en compte lors de l’investissement dans des CLO, mais Invesco entretient des relations bien établies avec tous les assureurs, ce qui lui permet d’obtenir de bonnes allocations sur les nouvelles émissions comme sur les opportunités attrayantes du marché secondaire.

Enfin, Invesco a 25 ans d’expérience en matière d’investissement dans les CLO.

CLO

Investissement depuis plus de 20 ans. / ~ 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion

Source : Invesco, au 31 décembre 2024. La diversification ne garantit en aucun cas la réalisation d’une plus-value, pas plus qu’elle ne protège les investisseurs contre une perte financière éventuelle. Tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Veuillez consulter votre représentant Invesco local pour plus d’informations. Rapports sur les actifs de la plateforme en $ = USD. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

À l’échelle mondiale, nous gérons près de 2 milliards de dollars de CLO pour le compte d’investisseurs institutionnels, et ce depuis une quinzaine d’années pour certains d’entre eux. Nous avons lancé un ETF de CLO américain similaire basé aux États-Unis en 2022.

Nous allons maintenant nous concentrer sur l’accès aux CLO notées. En octobre 2024, la Banque centrale d’Irlande a annoncé de nouvelles directives, ce qui nous a permis de proposer aux investisseurs un accès plus large à ce secteur passionnant du marché. Nous disposons désormais de deux nouveaux ETF de CLO notées AAA. L’un se concentre sur les CLO notées AAA en Europe.

L’autre se concentre sur les CLO notées AAA aux États-Unis. Ces produits offrent une exposition aux CLO notées AAA. Les deux fonds ont une exposition maximale aux CLO notées AA de 20 %, mais nous nous attendons à ce que les obligations non-AAA soient inférieures à cette valeur. Les deux ETF sont des fonds axés sur des devises particulières, proposant à la fois des classes d’actions de capitalisation et de distribution d’intérêts et une augmentation des rendements attrayante par rapport aux autres investissements notés AAA à duration courte. Aucune CLO notée AAA ou AA n’a subi de défaut ou de perte de valeur de crédit.

Comparaison des principales dépréciations

Source : États-Unis - Citi Research, Moody’s au 31/12/2022 (données les plus récentes disponibles) Europe - S&P Global Ratings Credit Research & Insights et S&P Global Market Intelligence CreditPro au 30/09/2024. Les performances passées ne sauraient présager des performances futures

Les variations de taux d’intérêt n’ont aucun effet sur les CLO en raison de leur faible duration.

Volatilité des prix des CLO notées AAA par rapport à des titres comparables

Le taux variable des titres de créance CLO a contribué à protéger les investisseurs contre la volatilité des taux d’intérêt et le risque de duration, réduisant ainsi la volatilité des prix par rapport aux autres classes d’actifs

Obligations en USD

Obligations en EUR

Source : Bloomberg, Barclays et JP Morgan Research au 31 décembre 2024 pour les États-Unis, au 30 juin 2024 pour l’Europe. Indice JP Morgan US/Euro CLOIE AAA. Indices Bloomberg U.S. Aggregate, 1-3 Year Corporate, Aaa Corporate, CMBS Investment Grade: Aaa. Indices Bloomberg Euro-Aggregate, Euro-Aggregate: Securitized -- Aaa, Euro-Aggregate: Corporate -- 1-3 Year, Euro-Aggregate: Corporate -- Aaa. Il n’est pas possible d’investir dans un indice. Les performances passées ne présagent en aucun cas des performances futures.

Ainsi, bien que la structure des CLO puisse être plus complexe, les caractéristiques de risque sont plus simples, car il s’agit d’un produit de spread de crédit pur. Et enfin, en ce qui concerne l’accès, un ETF peut fournir une large participation dans une nouvelle classe d’actifs qui dispose d’un marché sous-jacent de taille significative.

Le cadre d’utilisation est reconnu à l’échelle mondiale et fournit des protections et des informations rigoureuses aux investisseurs. Le marché secondaire, par le biais de la négociation d’ETF, fournit aux investisseurs des niveaux de liquidité supplémentaires, qui sont particulièrement pertinents en période de tension du marché. Lorsque l’on tient compte de la place des CLO dans un portefeuille par rapport aux classes d’actifs obligataires plus larges et aux obligations à duration courte, il est bénéfique de savoir que les CLO offrent l’un des rendements les plus élevés dans le secteur « investment grade » à faible duration.

YTW et comparaison de la duration – décembre 2024

Source : Rendement représenté par rendement au pire (Yield to Worst ou YTW). US CLO AAA Notes représentées par l’indice J.P. Morgan CLOIE AAA, AAA US Corporates par l’indice Bloomberg U.S. Aaa Corporate, AAA US ABS par l’indice Bloomberg US Agg. ABS AAA, Bloomberg US Aggregate Bond par US Agg, 1-3 Yr Treasuries par l’indice U.S. Treasury: 1-3 Year et 1-3 year U.S. Corp représentées par une composante de l’indice US Agg. CLO européennes notées AAA représentées par l’indice J.P. Morgan Euro CLOIE. Euro Agg 1-3yr par l’indice Euro-Aggregate: 1-3 Year. Euro Securitized AAA par l’indice Bloomberg Euro-Aggregate: Securitized - AAA. Euro Agg par l’indice Bloomberg Euro-Aggregate. Euro Corp IG par l’indice Bloomberg Euro-Aggregate : Corporate. Euro Corp AAA par l’indice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Aaa et Euro Agg Treasury par l’indice Euro-Aggregate: Treasury. Tous les indices en euros sont couverts en euros. On ne peut investir directement dans un indice. Les performances passées ne sauraient présager des performances futures Données au 31 décembre 2024.

Cela signifie un risque de taux d’intérêt minimal, et les CLO peuvent potentiellement être une source de revenus stables et constants en période d’incertitude du marché et de cycles de marché.

En résumé, le processus d’investissement éprouvé d’Invesco et son équipe expérimentée peuvent s’adapter à toutes les nuances de la classe d’actifs et vise à atteindre de hauts niveaux de rendements ajustés du risque. Pour plus d’informations sur nos offres d’investissement, veuillez contacter nos commerciaux locaux.

[Informations]

Notes de bas de page

Données au 31 décembre 2024, Invesco Senior Secured Management, Inc., sauf mention contraire.

Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer.

Information importante

Ces produits sont destinés uniquement aux investisseurs institutionnels.

Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer.

Ce document marketing est réservé exclusivement à l’usage des investisseurs professionnels en Europe continentale, telle que définie ci-dessous, et des Clients professionnels en Irlande et au Royaume-Uni. Il ne s’adresse pas et ne doit pas être distribué au public, qui ne doit pas non plus s’appuyer dessus pour prendre des décisions.

En acceptant ce document, vous acceptez de communiquer avec nous en anglais, sauf indication contraire de votre part.



.

Investir dans ce fonds revient à acquérir des parts dans un fonds géré activement plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires imposant l’impartialité des recommandations d’investissement ou de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, ni les interdictions de négocier avant publication.

Les informations ont été obtenues de sources réputées fiables, mais J.P. Morgan n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne peut être copié, utilisé ou distribué sans l’approbation écrite préalable de J.P. Morgan. Copyright 2025, JPMorgan Chase & Co. Tous droits réservés.

Pour obtenir des informations sur nos fonds et les risques pertinents, consultez les Documents d'Informations Clés/Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur (langues locales) et le Prospectus (anglais, français, allemand), ainsi que les rapports financiers, disponibles sur http://www.invesco.eu. Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation.

Les parts/actions des ETF OPCVM achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l’ETF OPCVM. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts/actions sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. De plus, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lors de l’achat de parts/actions et recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lors de leur vente.

Pour connaître l'intégralité des objectifs et de la politique d'investissement, veuillez consulter le prospectus actuel.

Publié par Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Belgique Ce produit est proposé en Belgique dans le cadre de l’exemption d’offre au public. Ce produit est proposé en Belgique en vertu de l’exemption d’offre publique. Ce document est destiné uniquement aux investisseurs professionnels et ne peut être utilisé à d’autres fins ni transmis à d’autres investisseurs en Belgique. Suisse Publié par Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Suisse. Le représentant et agent payeur en Suisse est BNP PARIBAS, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Le prospectus, le document d’information clé et les rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. Les ETF sont domiciliés en Irlande. - - - - La liste des produits répertoriés en Italie, ainsi que les documents d’offre et le supplément de chaque produit sont disponibles : (i) sur etf.invesco.com (avec le rapport annuel audité et les rapports semestriels non audités) ; et (ii) sur le site Internet de la Bourse italienne borsaitaliana.it.

EMEA4352590/2025