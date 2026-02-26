Article

Points importants à retenir du webinaire sur les opportunités du crédit privé européen

26 février 2026
Invesco
L’image montre Richard Glenn, responsable de la distribution Private Markets pour la région EMEA chez Invesco, conduire une interview avec Michael Craig, responsable des prêts seniors (senior loans) européens, ainsi que Raman Rajagopal, gestionnaire principal de portefeuille client au sein d’Invesco Private Credit.

Points importants à retenir

Le segment upper mid-market en Europe s’affirme comme une opportunité majeure dans le crédit privé

Depuis la crise financière mondiale, les évolutions structurelles ont élargi le champ des prêts directs au‑delà des petits emprunteurs, les opérations sur le segment upper mid‑market représentant désormais une part significative de l’activité de transactions en Europe.

Les entreprises européennes peuvent offrir une bonne résilience sans renoncer à leur potentiel de rendement

Les emprunteurs de l’upper mid-market affichent en règle générale une diversification des revenus et des fondamentaux plus robustes, alors que les conditions de marché actuelles tendent à resserrer l’écart de spread par rapport aux prêts de plus petite taille, plus risqués.

Une approche combinant crédit liquide et illiquide peut améliorer l’efficacité du portefeuille

L’association des prêts directs et des prêts syndiqués à large diffusion (Broadly Syndicated Loans) permet d’améliorer la diversification, de soutenir un déploiement plus rapide et de générer des revenus plus réguliers dans une structure pérenne.

Le crédit privé en Europe est en pleine mutation, ouvrant de nouvelles perspectives pour les investisseurs en quête de revenus stables et d’un accès efficace aux emprunteurs de l’upper mid‑market. Les experts du crédit privé d’Invesco examinent comment l’upper mid-market s’est imposé comme un segment attractif des prêts directs européens et expliquent en quoi une construction de portefeuille rigoureuse peut accompagner les investisseurs face à l’évolution actuelle du marché du crédit. Retrouvez ci‑dessous les points importants à retenir et visionnez le replay pour l’intégralité des échanges.

Évolution des prêts directs européens

Initialement façonné par le repli des banques à la suite de la crise financière mondiale, le marché s’est fortement développé au cours des quinze dernières années. À mesure que les fonds de capital‑investissement ont gagné en taille et que les montants des transactions ont augmenté, les prêts directs ont dépassé le cadre des petites entreprises pour s’étendre aux sociétés de plus grande envergure, situées dans l’upper mid-market. Plus récemment, la volatilité et l’incertitude présentes sur les marchés du crédit liquide ont encore accéléré cette évolution, les opérations sur le segment upper mid-market représentant désormais une part importante de l’activité européenne de prêts directs.

Pourquoi les emprunteurs de l’upper mid-market présentent souvent des caractéristiques attractives pour les investisseurs

Ces sociétés disposent généralement de revenus plus diversifiés, d’une base de clients plus large et d’implantations opérationnelles plus étendues, ce qui renforce leur résilience en période de tensions économiques. Les dynamiques récentes du marché ont également amélioré l’attrait relatif du financement des entreprises de plus grande taille. Même si les rendements absolus restent attractifs, la prime de spread associée aux prêts consentis à des emprunteurs plus petits et plus risqués s’est réduite, rendant l’exposition à l’upper mid‑market de plus en plus intéressante sur une base ajustée du risque.

Convergence des marchés du crédit liquide et illiquide

Dans l’upper mid‑market, la différence entre les prêts directs et les prêts syndiqués à large diffusion tient souvent davantage à la liquidité qu’à la qualité de crédit sous‑jacente. En combinant ces expositions, les investisseurs peuvent potentiellement capter la prime d’illiquidité tout en conservant de la flexibilité, en renforçant la diversification et en répondant aux contraintes de déploiement du capital. Cette approche hybride peut également favoriser une allocation du capital plus disciplinée, permettant aux gestionnaires de rester sélectifs plutôt que de devoir se positionner coûte que coûte sur des opportunités de prêt direct.

L’évolution de l’origine des transactions en Europe

Les frontières traditionnelles entre les banques et les prêteurs directs s’estompent, et des modèles hybrides d’origination et de distribution se généralisent. Cette évolution élargit l’univers investissable, permettant une diversification plus large par secteurs et zones géographiques, en particulier dans un marché européen hétérogène et multijuridictionnel.

Structure et exécution

Un véhicule pérenne et entièrement financé peut aider les investisseurs à gérer des enjeux courants tels que les appels de fonds, le rythme de déploiement et la préservation d’un revenu régulier. En intégrant des expositions au crédit liquide et au crédit privé au sein d’une même stratégie, cette approche vise à offrir un moyen plus efficace et prospectif d’accéder au crédit upper mid-market européen.

Regardez le replay du webinaire à la demande pour écouter l’intégralité des échanges et en savoir plus sur l’approche d’Invesco en matière de crédit privé upper mid-market européen.

