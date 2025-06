Invesco Liquidity Funds Plc est la gamme de fonds monétaires à valeur liquidative à faible volatilité d’Invesco domiciliée en Irlande - "LVNAV".

Invesco Liquidity Funds Plc propose un investissement alternatif à règlement le jour même pour les besoins de liquidité à court terme. L’objectif principal des portefeuilles est la préservation du capital, suivi de la liquidité et enfin du rendement.

Parmi les profils type d’investisseurs figurent les trésoriers d’entreprise, les gouvernements locaux et les investisseurs institutionnels disposant d’importants soldes de trésorerie et ayant besoin d’une diversification des risques, d’une gestion continue du crédit, de liquidités immédiates et d’un rendement quotidien comparable à celui des taux bancaires au jour le jour.

Il comprend trois portefeuilles : les portefeuilles Invesco US Dollar, Invesco Sterling et Invesco Euro Liquidity, qui ont été lancés en 1995, 1997 et 1999 respectivement. Tous les Invesco Liquidity Funds Plc se sont vu attribuer la note triple A1 par au moins l’un des organismes de notation statistique reconnus au niveau national et se négocient à une valeur liquidative constante de 1 $, 1 £ ou 1 € par action en vertu des dispositions des Fonds monétaires à valeur liquidative à faible volatilité.

Invesco Liquidity Funds Plc est structurée comme une société d’investissement à capital variable. Invesco Liquidity Funds Plc est agréée en tant qu’OPCVM au titre de la législation européenne et réglementée par la Banque centrale d’Irlande.