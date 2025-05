Investir dans des actions cotées en bourse implique d’investir dans des entreprises dont les actions sont cotées sur des marchés publics. Ces entreprises sont généralement tenues de publier leurs résultats et d’autres informations financières tous les trimestres. Les actions sont généralement considérées comme des actifs liquides car elles sont cotées en bourse. À l’inverse, le capital-investissement représente un investissement dans une entreprise qui n’est pas cotée en bourse et qui n’est pas tenue de publier les données financières la concernant. Les investissements dans des entreprises non cotées en bourse sont généralement moins liquides et plus risqués, mais peuvent être plus rémunérateurs.