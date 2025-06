Lorsque vous investissez dans les obligations, votre objectif est de préserver votre patrimoine tout en générant un flux de revenus régulier et prévisible. Comme leur nom l’indique (fixed income), les titres obligataires rapportent aux investisseurs un montant fixe selon un calendrier prédéterminé. Les obligations constituent le type de titre obligataire le plus courant et sont émises par des entreprises et des entités gouvernementales pour financer leurs opérations quotidiennes.