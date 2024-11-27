En tant que fiduciaires, nous intégrons des critères ESG à notre processus d’investissement, car nous les considérons comme un outil important de gestion du risque sur les marchés émergents.

Pour affiner notre analyse des critères ESG, nous employons un cadre de référence qualitatif et quantitatif, nous nous rendons sur place et nous échangeons directement avec des spécialistes locaux. Ceci inclut des décideurs politiques, de hauts fonctionnaires gouvernementaux, des représentants des banques centrales, des autorités de réglementation des transactions sur titres, des femmes et hommes politiques, des ONG et des représentants du secteur privé.

Les poids respectifs des positions sont ajustés en fonction des critères ESG, pour autant que les indicateurs financiers et les valorisations appuient la thèse d’investissement considérée.

Les risques ESG sont également pris en compte et gérés de manière dynamique et le fonds fait partie des fonds visés à l’Article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Rendez-vous sur la page dédiée aux fonds Invesco de dette émergente en devises locales pour consulter les DICI et les fiches produits. L’investissement concerne l’acquisition de parts d’un fonds faisant l’objet d’une gestion dynamique et non pas l’acquisition d’un actif sous-jacent.

Toute décision d’investissement doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques du fonds comme décrit dans les documents juridiques. Pour en savoir plus sur les aspects liés à la durabilité, rendez-vous sur https://www.invescomanagementcompany.lu.