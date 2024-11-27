Présentation du fonds Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
Le fonds vise à générer des rendements et des plus-values sur le long terme, en profitant des avantages en termes de diversification et des primes de rendement qu’offrent les marchés émergents.Voir toutes les informations sur le produit
Chercher des opportunités de rendement sur les marchés émergents
L’histoire montre que les obligations des marchés émergents libellées en devises locales produisent des rendements attractifs et permettent d’accéder à des émetteurs dotés de bilans solides. Grâce au savoir-faire des gérants, nous mettons tout en œuvre pour surperformer le marché tout en minimisant le risque baissier associé à cette classe d’actif.
Pourquoi ce fonds ?
Aucun marché ni aucune région ne peut s’envisager de manière isolée. Les questions telles que les échanges commerciaux et les relations internationales doivent être prises en compte. C’est pourquoi nous conjuguons analyse macroéconomique et recherche fondamentale dans chaque pays.
Nous élaborons nos prévisions macroéconomiques en tenant compte des solides liens existant entre les économies des marchés développés et des marchés émergents, pour une vision mondiale plus éclairée.
Sur cette base, nous allouons ensuite le risque sur un horizon d’investissement de 9 à 18 mois, à travers les taux d’intérêt et les devises étrangères.
Étant donné la volatilité relative de la classe d’actifs, une approche asymétrique de la gestion du risque et de la budgétisation peut selon nous offrir, dans la durée, une expérience d’investissement globalement plus sereine à l’investisseur.
Nous visons à réduire la volatilité tout au long des cycles de marchés. Pour ce faire, nous ne surpondérons pas le risque ex-ante (volatilité) par rapport à l’indice de référence, tout en appliquant la stratégie suivante de limitation des pertes :
- Maintien d’un écart de performance faible et d’une volatilité élevée en période d’appétence au risque
- Maintien d’un écart de performance élevé et d’une volatilité faible en période d’aversion au risque
En tant que fiduciaires, nous intégrons des critères ESG à notre processus d’investissement, car nous les considérons comme un outil important de gestion du risque sur les marchés émergents.
Pour affiner notre analyse des critères ESG, nous employons un cadre de référence qualitatif et quantitatif, nous nous rendons sur place et nous échangeons directement avec des spécialistes locaux. Ceci inclut des décideurs politiques, de hauts fonctionnaires gouvernementaux, des représentants des banques centrales, des autorités de réglementation des transactions sur titres, des femmes et hommes politiques, des ONG et des représentants du secteur privé.
Les poids respectifs des positions sont ajustés en fonction des critères ESG, pour autant que les indicateurs financiers et les valorisations appuient la thèse d’investissement considérée.
Les risques ESG sont également pris en compte et gérés de manière dynamique et le fonds fait partie des fonds visés à l’Article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).
Rendez-vous sur la page dédiée aux fonds Invesco de dette émergente en devises locales pour consulter les DICI et les fiches produits. L’investissement concerne l’acquisition de parts d’un fonds faisant l’objet d’une gestion dynamique et non pas l’acquisition d’un actif sous-jacent.
Toute décision d’investissement doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques du fonds comme décrit dans les documents juridiques. Pour en savoir plus sur les aspects liés à la durabilité, rendez-vous sur https://www.invescomanagementcompany.lu.
Rencontrer l’équipe
Hemant Baijal et Wim Vandenhoeck sont responsables de la gestion du fonds. Ils font partie de notre équipe Dette mondiale, qui travaille depuis New York. Les onze professionnels de l’investissement qui composent l’équipe viennent des quatre coins du monde et affichent des parcours divers et variés. Ils s’expriment dans 15 langues et peuvent se prévaloir d'une expérience de 23 ans dans le monde de l’investissement, dont 11 chez Invesco.
Nous pensons que la dette émergente libellée en devises locales recèle un potentiel de surperformance et de rendement exclusif, et confère des avantages majeurs aux clients désireux de diversifier leurs portefeuilles.
FAQ
Nous anticipons un environnement favorable pour la dette des marchés émergents libellée en devises locales. L’assouplissement de la politique monétaire de la Fed permet aux banques centrales des marchés émergents d’assouplir également leurs politiques monétaires, ce qui concourt à doper la croissance dans ces pays. Les taux d'intérêt nominaux et réels restent élevés dans les pays émergents, tandis que la désinflation se poursuit, ce qui crée des différentiels de taux d’intérêt séduisants par rapport aux marchés développés.
Par ailleurs, les tendances divergentes de croissance et d’inflation entre les différents pays offrent de belles opportunités de rendement total. Nous continuons à cibler les pays enregistrant une croissance nominale plus forte, comme l’Inde ou la Malaisie, grâce à la vigueur de leurs exportations et de la consommation intérieure. La normalisation des courbes de taux un peu partout dans le monde crée les opportunités les plus intéressantes.
Les principaux risques sont la volatilité boursière engendrée par l’incertitude entourant la politique américaine et son impact potentiel sur les marchés des changes. Mais la conjoncture globale reste favorable, avec un assouplissement des politiques monétaires, la perspective de nouvelles mesures de relance en Chine et la baisse des prix du pétrole. De façon générale, nous avons identifié un éventail d’opportunités qui pourraient nous permettre de faire mieux que le marché.
La dette émergente est une dette obligataire émise par des pays en voie de développement économique et par des entreprises situées dans ces pays, émise en devises locales ou en devises fortes.
Les obligations libellées en devises locales sont des titres de dette émis par des émetteurs souverains ou par des entreprises, dans la devise du pays où ils sont domiciliés. Les sources de performance sont les taux de rendement en devise locale, les plus-values en capital (évolution de la courbe de taux ou qualité de crédit) et les taux de change. Dans la mesure où les pays peuvent se situer à des stades différents du cycle économique les uns des autres, il arrive que les taux d’intérêt et les taux de rendement soient décorrélés de ceux des marchés développés. En raison d’une croissance continuelle les obligations libellées en devises locales ont tendance à être plus liquides que les obligations libellées en devises fortes. Le nombre de marchés de dette émergente liquide et libellée en devises locales accessibles aux investisseurs étrangers ne cesse d’augmenter.
Les obligations libellées en devises fortes sont des instruments de dette émis par des émetteurs souverains ou par des entreprises, libellées dans d’autres devises (généralement dans la devise d’un pays développé, comme le dollar ou l’euro. De nombreux pays à faibles revenus et à faible développement économique et de nombreux « marchés frontières » sont encouragés à émettre de la dette libellée en devises fortes pour attirer des investissements étrangers, et non pas dans leur devise locale. La dette libellée en dollars ou en euros est perçue comme moins risquée.
Investir dans la dette des marchés émergents libellée en devises locales offre plusieurs avantages :
- Rendements plus élevés : Des rendements généralement plus élevés que ceux des obligations des marchés développés.
- Diversification : Corrélation plus faible aux autres classes d’actifs.
- Plus-values de change : Possibilité de hausse du cours de change.
- Une protection contre l’inflation : Il se peut que les obligations soient indexées sur l’inflation et qu’elles s’adaptent en conséquence.
- Exposition à la croissance : Surfez sur les fortes dynamiques de croissance généralement propres aux économies émergentes.
Faites toutefois attention aux risques tels que la volatilité des devises et l’incertitude politique. Il est essentiel de gérer les risques de manière dynamique.
