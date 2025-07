Hemant Baijal est Responsable de la gestion de portefeuille multisectorielle - Dette mondiale. Il dirige l’équipe Global Debt et est également Gérant de portefeuille senior. Il a rejoint Invesco lors de la fusion avec Oppenheimer en 2019. Il était en poste chez Oppenheimer depuis 2011 et dirigeait l’équipe Global Debt. Il était également gérant de portefeuille principal pour un certain nombre de stratégies, et notamment International Bond, Global Strategic Income, Emerging Market Local Debt et Global Unconstrained Bond.

Auparavant, Hemant avait cofondé Six Seasons Global Asset Management et avait exercé les fonctions d’associé et de gérant de portefeuille pour les stratégies obligataires macro. Il a également été associé et gérant de portefeuille chez Aravali Partners, LLC. et chez Havell Capital Management, LLC., en charge des stratégies obligataires macro et de valeur relative. Plus tôt dans sa carrière, il a exercé la fonction de gérant de portefeuille senior pour les portefeuilles d'obligations internationales, mondiales et multi-sectorielles chez Neuberger Berman. Il a également travaillé chez Banca Di Roma, First Boston Corporation et Merrill Lynch and Co.

Hemant est titulaire d’un BA de l’université de Delhi et d’un MBA de l’université Columbia.