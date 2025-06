Cependant, vous ne pouvez pas découvrir ces opportunités si vous pensez comme tout le monde. Nous n'avons pas une philosophie d'investissement unique, nous laissons plutôt nos équipes d'investissement apporter leur propre réflexion et expertise. Cette liberté fait naître de nouvelles idées et nous permet de commercialiser rapidement des produits dans toutes les régions et pour toutes les catégories d'actifs. Grâce à notre engagement en faveur de la recherche et d’une réflexion originale, vous bénéficiez des dernières informations pour construire des portefeuilles qui répondent à vos objectifs.



8 000 collègues, présents dans 25 pays, utilisent à la fois une connaissance locale approfondie et une vision globale pour gérer plus de 1 600 milliards de dollars d'actifs. Notre vaste gamme de capacités d'investissement actif, passif ou alternatif, signifie que, quoi qu'il arrive, nous serons là pour vous aider à réaliser les opportunités que nous créons ensemble.

Notre vision est simple. Elle consiste à placer nos clients au cœur de tout ce que nous faisons, chaque jour. C’est la seule façon de vous offrir une expérience d'investissement que vous ne trouverez nulle part ailleurs.