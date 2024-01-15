Comme vous, nous savons que les investissements que nous réalisons aujourd’hui peuvent contribuer à bâtir un meilleur futur.

C’est la raison pour laquelle nos gérants de portefeuille prennent en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs processus d’investissement. Ils adaptent leur stratégie pour chaque classe d’actifs et travaillent en collaboration avec les entreprises qu’ils détiennent en portefeuille.

Nous nous engageons à collaborer avec vous pour que vous puissiez être à la page dans cet univers en constante évolution, notamment en vous proposant des informations exclusives et des contenus pédagogiques.