Solutions multi-actifs

L’équipe Invesco Solutions supervise 195 milliards de dollars d’actif total1.
Nous disposons d’une équipe expérimentée de plus de 160 professionnels dédiés1.
Nos implantations clés sur le marché nous permettent de disposer de connaissances locales et d’une perspective mondiale1.
Des solutions pour un éventail de résultats ciblés
Invesco Solutions vise à fournir un cadre flexible et orienté résultats qui encadre le développement et la mise en œuvre de solutions hautement personnalisables, y compris des expositions de précision et des solutions de portefeuille complètes dans des régions, des catégories d’actifs, des styles d’investissement et des types de véhicules différents.
Invesco Solutions
Nous proposons une gamme complète de services, qui s’étend de l’optimisation de l’allocation d’actifs stratégique et tactique à la construction de portefeuilles multi-actifs composés d’investissements alternatifs.
Questions fréquemment posées
Les fonds multi-actifs offrent une exposition à différentes catégories d’actifs, y compris des actions, des obligations, des liquidités et des placements alternatifs, dans un seul portefeuille d’investissement. Les gestionnaires ciblent souvent des résultats ou des objectifs spécifiques tels qu’un niveau de rendement particulier, une volatilité ou un risque moindres, ou encore des revenus ou une diversification plus importants.
La diversification est l’un des principaux avantages des fonds multi-actifs. Lorsqu’un portefeuille est exclusivement composé d’une catégorie d’actifs, il devient vulnérable aux baisses affectant cette catégorie d’actifs. Les fonds multi-actifs cherchent à diversifier davantage le portefeuille en répartissant les investissements entre plusieurs catégories. Cela peut contribuer à réduire le risque et la volatilité par rapport aux portefeuilles composés d’une seule catégorie d’actifs.
Les professionnels de la finance peuvent choisir des fonds multi-actifs pour leurs clients pour diverses raisons. Accéder à plusieurs catégories d’actifs par le biais d’un même fonds peut être plus efficace, plus simple et plus susceptible d’éviter les expositions qui se chevauchent qu’accéder au même ensemble de catégories d’actifs par le biais d’investissements distincts.
Les investisseurs peuvent accéder à des stratégies multi-actifs par le biais de fonds communs de placement, de fonds négociés en bourse (ETF) et de modèles de portefeuilles.