Stratégies

Solutions multi-actifs

En intégrant des actions, des obligations, des liquidités et des catégories d’actifs alternatives, nos solutions multi-actifs sont conçues pour relever les défis les plus complexes.

Solutions de conseil en investissement

195 milliards de dollars d’actifs sous gestion

L’équipe Invesco Solutions supervise 195 milliards de dollars d’actif total1.

+ de 160 professionnels

Nous disposons d’une équipe expérimentée de plus de 160 professionnels dédiés1.

­19 implantations

Nos implantations clés sur le marché nous permettent de disposer de connaissances locales et d’une perspective mondiale1.

Des solutions pour un éventail de résultats ciblés

Invesco Solutions vise à fournir un cadre flexible et orienté résultats qui encadre le développement et la mise en œuvre de solutions hautement personnalisables, y compris des expositions de précision et des solutions de portefeuille complètes dans des régions, des catégories d’actifs, des styles d’investissement et des types de véhicules différents.

  • Stratégies différenciées : Nous cherchons à mettre en place des stratégies distinctes et éprouvées pour compléter et étoffer les portefeuilles.
  • Transparence et rigueur quantitative : Notre processus d’investissement transparent est soutenu par des outils analytiques exclusifs et des capacités de reporting sur mesure.
  • Solutions personnalisées : Notre gamme complète de services, des modèles personnalisés au conseil exhaustif en matière de portefeuille, s’appuie sur les meilleures idées d’Invesco.
Invesco Solutions

Nous proposons une gamme complète de services, qui s’étend de l’optimisation de l’allocation d’actifs stratégique et tactique à la construction de portefeuilles multi-actifs composés d’investissements alternatifs.

Questions fréquemment posées

Les fonds multi-actifs offrent une exposition à différentes catégories d’actifs, y compris des actions, des obligations, des liquidités et des placements alternatifs, dans un seul portefeuille d’investissement. Les gestionnaires ciblent souvent des résultats ou des objectifs spécifiques tels qu’un niveau de rendement particulier, une volatilité ou un risque moindres, ou encore des revenus ou une diversification plus importants.

La diversification est l’un des principaux avantages des fonds multi-actifs. Lorsqu’un portefeuille est exclusivement composé d’une catégorie d’actifs, il devient vulnérable aux baisses affectant cette catégorie d’actifs. Les fonds multi-actifs cherchent à diversifier davantage le portefeuille en répartissant les investissements entre plusieurs catégories. Cela peut contribuer à réduire le risque et la volatilité par rapport aux portefeuilles composés d’une seule catégorie d’actifs. 

Les professionnels de la finance peuvent choisir des fonds multi-actifs pour leurs clients pour diverses raisons. Accéder à plusieurs catégories d’actifs par le biais d’un même fonds peut être plus efficace, plus simple et plus susceptible d’éviter les expositions qui se chevauchent qu’accéder au même ensemble de catégories d’actifs par le biais d’investissements distincts.

Les investisseurs peuvent accéder à des stratégies multi-actifs par le biais de fonds communs de placement, de fonds négociés en bourse (ETF) et de modèles de portefeuilles.

  • Notes de bas de page

    Données au 30 juin 2025, sauf indication contraire. Les actifs totaux incluent les actifs sous gestion, les actifs sous conseil ainsi que les actifs gérés par rapport à des indices.

    Information importante

    La valeur des investissements et des revenus fluctuent (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication. 

    Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer. 

