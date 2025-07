L’histoire montre que la croissance de la classe moyenne est un indice fort de la future croissance économique d’un pays. Avec l'expansion de la classe moyenne dans les pays émergents, les entreprises devraient bénéficier de l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs et des changements de leurs habitudes de consommation. De plus, les marchés émergents se négocient avec une décote significative par rapport aux marchés développés et aux marchés mondiaux, grâce à des fondamentaux solides et à un certain nombre d'économies qui sont aux prémices de leur cycle.