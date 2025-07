Nos stratégies ont pour ambition de vous aider à optimiser le rendement total en investissant dans l’allocation flexible de titres de dette et de liquidités. Le fonds est libre de toute contrainte indicielle, nous sommes capables d’ajuster l’allocation de manière dynamique entre les obligations d’entreprise, les obligations d’État, les obligations à haut rendement des marchés émergents et développés et les obligations à court terme sur le marché obligataire international.

La flexibilité est notre maître-mot. Nous n’investissons que lorsque nous pensons que le potentiel de rendement suffit à compenser le risque et ajustons notre allocation d’actifs en réponse aux évolutions de marché. Cela signifie que nous réduisons parfois nettement le risque de marché au sein de nos portefeuilles, lorsque nous estimons que le rendement est insuffisant. Cette flexibilité nous permet également de gérer activement divers risques tels que la duration, le crédit, la courbe de rendement et le risque de change, sur une base tactique à court terme et stratégique à long terme.