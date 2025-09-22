L’objectif du fonds est d’optimiser le rendement total, principalement en investissant de manière flexible dans des instruments de dette et dans des actifs monétaires.

Le fonds est libre de toute contrainte indicielle et nous pouvons ajuster l’allocation de manière dynamique à l’international entre les obligations d’entreprise, les obligations d'État, les obligations à haut rendement et les obligations à court terme.

La stratégie flexible du fonds illustre parfaitement notre philosophie d’investissement : nous investissons uniquement lorsque nous pensons que le rendement potentiel compense le risque. Notre objectif est d’obtenir des performances solides dans un large éventail de conditions de marché.