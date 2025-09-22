Fund Manager Julien Eberhardt
MFin, CFA
Ce fonds obligataire flexible n’est soumis à aucune contrainte sectorielle, régionale ou de classe d’actifs et adapte son allocation en fonction des conditions de marché.Voir toutes les informations sur le produit
Les obligations d’entreprise et d’État de meilleure qualité continuent de proposer un rendement relativement attrayant, même si ce dernier a reculé sous l’effet de la baisse des taux d’intérêt. Si l’on tient compte des spreads de crédit, le rendement supplémentaire par rapport aux obligations d’État reste faible, c’est pourquoi nous pensons que le contexte reste favorable sans qu’il soit nécessaire de prendre un risque de crédit trop important. Les nouvelles baisses des taux d’intérêt devraient avoir des répercussions positives. La flexibilité du fonds permettra au gérant de repenser la stratégie à mesure que des opportunités se présenteront.
L’objectif du fonds est d’optimiser le rendement total, principalement en investissant de manière flexible dans des instruments de dette et dans des actifs monétaires.
Le fonds est libre de toute contrainte indicielle et nous pouvons ajuster l’allocation de manière dynamique à l’international entre les obligations d’entreprise, les obligations d'État, les obligations à haut rendement et les obligations à court terme.
La stratégie flexible du fonds illustre parfaitement notre philosophie d’investissement : nous investissons uniquement lorsque nous pensons que le rendement potentiel compense le risque. Notre objectif est d’obtenir des performances solides dans un large éventail de conditions de marché.
La gestion flexible de la duration nous permet de réduire l’impact des hausses de taux d’intérêt sur la performance et sur la volatilité du portefeuille.
À l’inverse, lorsque les taux sont élevés, le portefeuille en profite.
Les gérants peuvent réduire le risque de duration en investissant jusqu’à 100% du portefeuille dans des instruments de trésorerie et des équivalents de trésorerie. Ils peuvent également investir jusqu’à 20% du portefeuille dans des devises.
Notre stratégie éprouvée repose sur l’analyse fondamentale, largement fondée sur les valorisations.
Notre équipe, comptant plus de 40 membres, possède une vaste expérience dans le secteur, et gère avec succès des fonds obligataires depuis plus de 25 ans.
Lancé en 2010, ce fonds a traversé de nombreuses conditions de marché. Pour plus d'informations sur les performances et pour consulter les DICI, veuillez consulter la page produit du fonds Invesco Global Total Return Bond Fund.
Julien Eberhardt et Asad Bhatti sont responsables de la gestion du fonds et s’appuient sur les autres membres de l’équipe Fixed Income d’Invesco. Ensemble, Julien et Assad affichent plus de 40 ans d’’expérience dans l’univers de la gestion obligataire.
« Le mandat du fonds nous permet d’ajuster les risques et les rendements en fonction des conditions de marché. »
Diversification – Les obligations jouent un rôle essentiel dans la diversification des portefeuilles des investisseurs et contribuent à atténuer les pertes des portefeuilles durant les périodes de rendements négatifs des marchés actions.
Génération de revenus – Les obligations fournissent un montant fixe de revenus à intervalles réguliers sous la forme de paiements de coupons.
Le rendement total fait référence aux intérêts, aux gains en capital, aux dividendes et aux distributions réalisés sur une période donnée. Les investisseurs plus préoccupés par le rendement total choisiront probablement de se concentrer sur la croissance du portefeuille plutôt que sur la faculté d’un titre à générer de revenus, comme les dividendes, les intérêts ou les coupons.
La duration mesure la sensibilité d’une obligation aux variations de taux d’intérêt. Le délai jusqu’à l’échéance et le taux d’intérêt nominal d’une obligation sont deux facteurs qui affectent la duration d’une obligation. De manière générale, plus la duration d’une obligation est élevée, plus son prix augmente lorsque les taux d’intérêt baissent et inversement.
La duration d’un portefeuille obligataire est calculée en établissant la moyenne pondérée des durations des obligations individuelles détenues au sein du portefeuille. La duration du portefeuille peut donc être gérée activement par les gérants de fonds pour réduire ou relever le risque du portefeuille à leur guise.
