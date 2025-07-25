Julien Eberhardt

GPR,Obligations INVGTRA
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
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Fund Manager
MFin, CFA
Julien est un gérant de fonds pour l’équipe chargée des actions européennes (IFI Europe).
Il débute sa carrière dans le monde de l’investissement en 2005, en tant qu’analyste chez Moody’s. Il a rejoint Invesco en 2008 en tant qu’analyste crédit. Il est devenu gérant de portefeuille en 2014. Il gère plusieurs portefeuilles de crédit et de rendement total.
Julien est diplômé de l’École supérieure de commerce de Montpellier et détient un master de finance de l’université de Montpellier. Il est analyste financier agréé (CFA).
Fonction : gérant de fonds
Dans le groupe depuis : 16 ans
Expérience : 19 ans
Basé à : Henley-on-Thames
Équipe : Invesco Fixed Income
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