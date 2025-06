Les actions représentent des titres de propriété d’une entreprise et permettent à celles et ceux qui les détiennent de percevoir une partie des bénéfices et des dividendes de l’entreprise concernée. Les cours des actions fluctuent sur le marché libre en fonction des perspectives de l’entreprise concernée, de ses bénéfices, des fondamentaux, des tendances économiques sur lesquelles elle s’appuie, mais aussi en fonction d’autres facteurs. Les détenteurs d’actions, également appelés actionnaires, peuvent voter lors des assemblées générales de l’entreprise et donner leurs avis sur les autres décisions relatives à la vie de l’entreprise.