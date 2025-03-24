Risques d’investissement

Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux.

La valeur des investissements, ainsi que tout revenu en provenant, fluctueront. Cela peut être en partie le résultat de fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport.

La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.

Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut.

Équipondération : une approche fondée sur le bon sens

Les expositions équipondérées ont connu un retour en grâce dans un contexte d’intérêt croissant des investisseurs pour les stratégies d’actions offrant une diversification et contribuant à réduire le risque de concentration. La volatilité qui a secoué les marchés en 2024 a mis en lumière les valorisations élevées des titres des méga-capitalisations technologiques américaines en particulier, mais elle a également rappelé les avantages potentiels d’une approche équipondérée. Cette alternative fondée sur le bon sens à la pondération selon la capitalisation boursière traditionnelle est, désormais, également disponible pour les expositions générales aux actions européennes et mondiales via les ETF UCITS d’Invesco.

Les indices équipondérés sont conçus pour fournir une exposition aux mêmes composantes que leurs indices parents pondérés selon la capitalisation boursière, mais ils appliquent une pondération égale à chaque société à chaque date de rééquilibrage, généralement sur une base trimestrielle. Ce processus efface efficacement l’influence des prix actuels des composantes en utilisant un processus automatisé et basé sur des règles dans lequel on vend au prix fort et on achète à bas prix.

Avantage de l’équipondération par rapport à la capitalisation boursière

Un indice classique comme l’indice MSCI Europe Index ou MSCI World Index détermine le poids de chacune de ses composantes en fonction de leur taille. Par conséquent, les grandes entreprises contribuent plus que les petites à la performance de l’indice. Par exemple, les 10 premières actions représentent 21 % de l’indice MSCI Europe et 25 % de l’indice MSCI World en termes de capitalisation boursière, bien qu’elles ne représentent que de petites fractions du nombre d’actions composant ces indices pondérés selon la capitalisation boursièrei. Cette concentration peut être bénéfique lorsque le marché évolue à la hausse et que les grandes capitalisations progressent en bourse, mais elle peut se révéler assez risquée sur des marchés volatils ou baissiers.

Les approches équipondérées constituent une solution simple pour éliminer le risque de concentration. À chaque rééquilibrage, les titres qui ont surperformé l’indice voient leur poids diminuer au sein de l’indice tandis que ceux qui ont sous-performé voient leur poids augmenter. Ce faisant, toutes les composantes ont le même poids.

Une exposition accrue aux entreprises de moindre envergure

L’indice MSCI Europe Index comprend plus de 400 actions, tandis que le MSCI World Index en compte environ 1 400. Pour ces deux indices, les investisseurs appliquant une pondération égale jouissent d’une plus forte exposition aux petites capitalisations, qui ont souvent des moteurs de croissance différents de ceux des méga-capitalisations qui caracolent en haut de l’indice classique. Les sociétés de petite taille génèrent historiquement une croissance plus élevée sur le long terme, bien qu’elles aient tendance à présenter une volatilité plus élevée sur des périodes plus courtes.

Une exposition plus équilibrée géographiquement et sur les différents secteurs

Il convient également de parler des différences au niveau de l’exposition géographique et sectorielle. Ainsi, alors qu’elles représentent plus de 70 % de l’indice MSCI World Index pondéré selon la capitalisation boursière, les entreprises américaines ne représentent qu’environ 40 % du MSCI World Index équipondéré. Le Japon est le principal bénéficiaire de ce processus, puisque son poids passe de 5,8 % au sein de l’indice classique à environ 15 % au sein de l’indice équipondéré. De fait, les indices équipondérés permettent aux investisseurs d’accroître leur exposition à tous les autres marchés. En général, les indices MSCI équipondérés offrent une exposition plus équilibrée du point de vue géographique et sectoriel.