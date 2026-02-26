Veuillez consulter les Risques d’investissement ci-dessous pour plus d’informations. Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux.

Les obligations « CoCo » Additional Tier 1 (AT1) pourraient représenter l’une des opportunités les plus attractives pour les investisseurs à la recherche de rendements plus élevés sans avoir recours à des émetteurs de faible qualité. De plus, la part croissante d’émissions d’AT1 libellées en EUR par les banques représente une évolution favorable pour les investisseurs européens souhaitant une exposition diversifiée à cette classe d’actifs, sans risque de change.

Que sont les AT1 ?

Les AT1 sont un type spécifique d’obligations contingentes convertibles (« CoCo ») émises par les banques. Elles ont été créées à la suite de la crise financière mondiale et ont pour objectif de servir de coussin de fonds propres en cas de graves difficultés financières de l’établissement émetteur. Les AT1 peuvent alors faire l’objet d’une réduction de valeur ou être converties en actions, selon un mécanisme de déclenchement précis, par exemple lorsque le ratio de fonds propres CET1 (Common Equity Tier 1) de la banque passe sous un seuil prédéfini, généralement fixé à 5,125 % ou 7 %.

Dans la hiérarchie d’absorption des pertes, les AT1 se situent juste au-dessus des fonds propres de la banque et en dessous de sa dette senior. Le risque de crédit associé aux AT1 découle principalement de ce caractère subordonné, plutôt que du niveau de risque intrinsèque de l’émetteur, comme c’est le cas pour les obligations à haut rendement traditionnelles. En d’autres termes, les AT1 peuvent offrir des niveaux de rendement comparables, tout en étant émises par des établissements de meilleure qualité.