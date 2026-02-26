Article

Les opportunités se multiplient à mesure que le marché des obligations « CoCo » AT1 arrive à maturité

26 février 2026
Paul Symns
Paul Syms
Head of EMEA ETF Fixed Income & Commodity Product Management
Détail architectural d’un centre commercial à Francfort

Points importants à retenir

Émissions d’AT1 libellées en EUR

1

Au cours des dernières années, les banques européennes ont émis une part croissante de leurs obligations « CoCo » AT1 en EUR

Résilience financière renforcée

2

Les bilans des banques européennes sont désormais bien plus résilients qu’avant la crise financière mondiale

Lancement d’un nouvel ETF

3

Les investisseurs en Europe peuvent désormais investir dans un portefeuille diversifié d’obligations CoCo AT1 sans exposition au risque de change

Veuillez consulter les Risques d’investissement ci-dessous pour plus d’informations. Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux.

Les obligations « CoCo » Additional Tier 1 (AT1) pourraient représenter l’une des opportunités les plus attractives pour les investisseurs à la recherche de rendements plus élevés sans avoir recours à des émetteurs de faible qualité. De plus, la part croissante d’émissions d’AT1 libellées en EUR par les banques représente une évolution favorable pour les investisseurs européens souhaitant une exposition diversifiée à cette classe d’actifs, sans risque de change.

Que sont les AT1 ?

Les AT1 sont un type spécifique d’obligations contingentes convertibles (« CoCo ») émises par les banques. Elles ont été créées à la suite de la crise financière mondiale et ont pour objectif de servir de coussin de fonds propres en cas de graves difficultés financières de l’établissement émetteur. Les AT1 peuvent alors faire l’objet d’une réduction de valeur ou être converties en actions, selon un mécanisme de déclenchement précis, par exemple lorsque le ratio de fonds propres CET1 (Common Equity Tier 1) de la banque passe sous un seuil prédéfini, généralement fixé à 5,125 % ou 7 %. 

Dans la hiérarchie d’absorption des pertes, les AT1 se situent juste au-dessus des fonds propres de la banque et en dessous de sa dette senior. Le risque de crédit associé aux AT1 découle principalement de ce caractère subordonné, plutôt que du niveau de risque intrinsèque de l’émetteur, comme c’est le cas pour les obligations à haut rendement traditionnelles. En d’autres termes, les AT1 peuvent offrir des niveaux de rendement comparables, tout en étant émises par des établissements de meilleure qualité.

Un rendement plus élevé lié au caractère subordonné, et non à la qualité de l’émetteur

Exemple d’émetteur : Banco Santander

 

Notation

                      Rendement

USD

EUR

Dette senior

A+

4,68 %

3,07 %

Dette subordonnée

BBB

5,16 %

3,25 %

Obligations AT1

BB+

6,21 %

5,22 %

Source : Bloomberg, 31 décembre 2025 La mention de titres est fournie à titre d’illustration et ne peut être considérée comme une recommandation d’investir dans une quelconque classe d’actifs, valeur ou stratégie. 

Le large attrait des AT1

Les AT1 ont démontré une faible corrélation avec les actions et les obligations traditionnelles, de sorte que leur intégration dans un portefeuille peut offrir des avantages en matière de diversification. Les AT1 sont généralement rappelées par la banque émettrice après une période déterminée, le plus souvent cinq ans après leur émission, une caractéristique qui leur confère une faible sensibilité aux variations des taux d’intérêt. Cela peut s’avérer attractif pour les investisseurs souhaitant accroître leur rendement sans augmenter la duration.

Par rapport au segment du haut rendement au sens large, le marché des AT1 offre une exposition économique différente, notamment du fait qu’il est généralement composé d’émetteurs de meilleure qualité. Les AT1 sont en outre exclusivement émises par des banques, tandis que le marché mondial du haut rendement au sens large est principalement constitué d’émetteurs issus des secteurs industriels (82 %), ainsi que de sociétés financières non bancaires et de services aux collectivités.

Les banques européennes disposent aujourd’hui de bilans nettement plus résilients qu’avant la crise financière mondiale. Cette évolution s’explique en grande partie par le renforcement de la réglementation, notamment l’obligation pour les banques d’émettre des fonds propres AT1. Les banques ont également réduit la taille de leurs bilans et amélioré la qualité des actifs détenus, tout en renforçant simultanément leurs niveaux de fonds propres en regard de ces actifs. Dans l’ensemble, les banques européennes ont porté leur ratio de fonds propres CET1 de moins de 6 % avant la crise financière mondiale à près de 15 % aujourd’hui, un niveau nettement supérieur aux seuils de déclenchement des AT1, fixés à 5,125 % ou 7 %. 

Ratios de fonds propres CET1 : des bilans bancaires nettement plus résilients depuis la crise financière mondiale

Note de bas de page : Crise financière mondiale 

Source : Bloomberg, 31 décembre 2025

Pourquoi de plus en plus d’AT1 sont émises en EUR

Le marché des AT1 a plus que doublé de taille au cours des dix dernières années, atteignant près de 350 milliards de dollars US[i]. En 2015, plus de 60 % des AT1 en circulation au niveau mondial étaient libellées en dollars US, soit plus du double du montant libellé en euros. Au cours des premières années, les banques privilégiaient les émissions en USD afin de bénéficier de la base d’investisseurs plus large du marché obligataire américain.

Cependant, à mesure que le marché des AT1 est arrivé à maturité et que le rythme des émissions a ralenti par rapport aux débuts, les banques européennes choisissent de plus en plus d’émettre des AT1 en EUR, une devise plus naturelle pour leurs fonds propres réglementaires. Les pondérations par devise sont désormais plus équilibrées, avec 44 % en USD contre 37 % en EUR.

Les AT1 libellées en EUR représentent une part croissante du marché mondial des AT1

Source : Bloomberg, Invesco, au 31 décembre 2025, sur la base de l’indice Bloomberg Global Contingent Capital.

Un attrait pour les banques européennes et les investisseurs

Il est aisé de comprendre pourquoi il est logique pour les banques européennes d’émettre de la dette dans une devise alignée sur leurs fonds propres réglementaires. Mais la dette libellée en EUR peut également s’avérer plus pertinente pour les investisseurs européens, en particulier pour ceux qui souhaitent éviter le risque de change.

Investir dans des actifs libellés en EUR permet d’éliminer le risque de change ainsi que les coûts liés à la couverture d’une devise étrangère. Cela peut s’avérer particulièrement attractif pour les investisseurs cherchant à diversifier leur exposition en dehors des actifs libellés en USD, notamment s’ils s’inquiètent de l’impact potentiel d’un affaiblissement du dollar.

Présentation de l’Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF

Invesco est un acteur de référence dans les expositions obligataires différenciées, proposant notamment la gamme la plus large de fonds ciblant les titres hybrides. Cette offre comprend le plus grand ETF AT1 en Europe — un fonds de 1,7 milliard de dollars lancé en 2018, axé sur le segment des AT1 libellées en USD.

Nous avons désormais élargi cette gamme en lançant le premier ETF en Europe spécifiquement dédié au segment des obligations « CoCo » AT1 libellées en EUR. Découvrez ci-dessous l’Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF. 

Investir dans ce fonds revient à acquérir des parts d’un fonds de réplication indicielle à gestion passive plutôt que les actifs sous-jacents détenus par le fonds. 

En savoir plus

Autres analyses

  • Risques d’investissement

    Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. 
    La valeur des investissements et des revenus fluctue (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut se détériorer et entraîner des fluctuations de la valeur du Fonds. Il n'y a aucune garantie que les émetteurs de la dette rembourseront les intérêts et le capital à la date d'échéance. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à haut rendement. Les changements des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du Fonds. Ce fonds investit dans des obligations « contingentes convertibles », titres de créances d’entreprise qui peuvent être convertis en action ou subir une décote imposée à leur valeur nominale en cas de survenance d’événements prédéterminés. Si cette situation se produit, le Fonds peut subir des pertes. Les autres risques importants susceptibles d’affecter ces obligations sont notamment les risques de liquidité et de défaut. Le Fonds peut être exposé au risque de défaillance de l'emprunteur à retourner les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas pouvoir vendre la garantie fournie si l'emprunteur fait défaut. Le Fonds a l'intention d'investir dans des titres d'émetteurs qui gèrent mieux leurs expositions ESG par rapport à leurs pairs. Cela peut affecter l'exposition du Fonds à certains émetteurs et amener le Fonds à renoncer à certaines opportunités d'investissement. Le Fonds peut avoir des performances différentes par rapport à d'autres fonds, y compris sous-performer par rapport à d'autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d'émetteurs en fonction de leurs notations ESG. Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur spécifique ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui peut entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds par rapport à un fonds plus diversifié. La couverture de change entre la devise de référence du fonds et la devise des catégories de parts peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie de parts. 

    Information importante

    Ce document promotionnel contient des informations communiquées à des fins de discussion uniquement. Il est réservé exclusivement aux investisseurs professionnels en France.  Il ne s’adresse pas et ne doit pas être distribué au public, qui ne doit pas non plus s’appuyer dessus pour prendre des décisions.

    Données au 5 janvier 2026 sauf indication contraire.

    Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication.

    Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer.

    Pour obtenir des informations sur nos fonds et les risques pertinents, veuillez consulter les Documents d'Informations Clés/Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (dans les langues locales) et le Prospectus (en anglais, français, allemand), ainsi que les rapports financiers, disponibles sur www.invesco.eu. Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site  www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation. 

    Les parts/actions des ETF OPCVM achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l’ETF OPCVM. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. De plus, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lors de l'achat de parts/actions et recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lors de leur vente.

    Indice : L’indice de référence est un produit de SP Dow Jones Indices LLC ou de ses affiliés (« SPDJI »), et a fait l’objet d’une licence pour une utilisation par le Fonds.SP®, S&P 500®, SPX®, SPY®, US 500™, The 500™, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques ont été concédées sous licence à SP Dow Jones Indices LLC (SPDJI) et font l’objet d’une sous‑licence pour certaines utilisations par le Fonds.Le Fonds n’est ni sponsorisé, ni approuvé, ni vendu par SPDJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives, et aucune de ces entités ne formule de déclaration quant à l’opportunité d’un investissement dans ce(s) produit(s), ni n’assume de responsabilité en cas d’erreurs, d’omissions ou d’interruptions de l’Indice de référence.

    Pour connaître l’intégralité des objectifs et de la politique d’investissement, veuillez consulter le prospectus actuel.
    Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, Réglementé par la Banque centrale d’Irlande. 

    Le prospectus, le document d'information clé et les rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. Les ETF sont domiciliés en Irlande.

  • EMEA5128033/2026 