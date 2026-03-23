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Une approche intelligente pour optimiser les rendements globaux dans le crédit IG

23 mars 2026
Paul Symns
Paul Syms
Head of EMEA ETF Fixed Income & Commodity Product Management
Vue de profil d’un trader ou homme d’affaires prospère, en tenue formelle et portant des lunettes, travaillant sur des graphiques et des rapports de marché affichés sur des écrans d’ordinateur dans son bureau moderne.

Points importants à retenir

Chercher plus de potentiel dans le crédit IG

1

L’intérêt pour une exposition non fondamentale au crédit de qualité « investment grade » progresse à mesure que les investisseurs recherchent davantage de rendement.

Défis à relever

2

Cibler des rendements supérieurs peut accroître le risque par rapport à l’indice de référence et s’avérer complexe lorsque les spreads sont resserrés.

Lancement d’un nouveau produit

3

Les nouveaux ETF Yield Plus d’Invesco suivent des indices qui visent des hausses de rendement substantielles au moyen d’une approche passive systématique.

Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. Les risques d’investissement incluent : le risque de fluctuation de la valeur, le risque de crédit, le risque de taux d’intérêt, le risque de prêt de titres et le risque de liquidité.  Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Concentration par pays -

Une approche intelligente pour optimiser les rendements globaux dans le crédit IG

Les gérants de fonds actifs peuvent actionner divers leviers pour essayer d’obtenir des rendements plus élevés dans le crédit de qualité « investment grade », qu’il s’agisse de l’allocation sectorielle, du choix des émetteurs ou des stratégies de duration et de courbe. Ces décisions tactiques aboutissent souvent à un portefeuille présentant des caractéristiques différentes de celles de l’indice de référence de base, et les leviers macro peuvent avoir une contribution accrue au risque du portefeuille lorsque les spreads sont resserrés. Notre gamme d’ETF « Yield Plus » réplique des indices qui offrent une exposition ciblée aux obligations d’entreprise sous‑évaluées via une approche systématique et fondée sur des règles, déployée sur notre plateforme ETF particulièrement efficiente. 

Indexation intelligente

Les nouveaux ETF Invesco IG Corporate Bond Yield Plus UCITS sont conçus pour répliquer la performance des indices iBoxx Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA, avec des expositions ciblées aux émissions libellées en USD ou en EUR.  Les indices reposent sur une méthode à la fois simple et novatrice pour identifier les obligations au rendement le plus élevé.

Lors de la reconstitution trimestrielle de l’indice iBoxx concerné, chaque obligation de l’indice parent est placée dans l’une des 20 tranches, selon un croisement entre l’échéance résiduelle de l’obligation et le secteur de son émetteur.

Obligations regroupées en 20 tranches selon l’échéance et le secteur

 

 

 

 

 

 

 

Échéance

 >10 ans
7-10 ans
5-7 ans
3-5 ans
1-3 ans
  de projets solaires

Consommateur &

Métaux industriels

Matières premières

(par exemple, l’énergie)

Valeurs défensives

(par exemple, services aux collectivités)
                                                                                        Secteur

Les obligations de chaque tranche sont ensuite classées selon le spread de référence, c’est‑à‑dire la prime de rendement de l’obligation par rapport au rendement d’une obligation sans risque présentant une échéance similaire. Au sein de chaque tranche, l’indice sélectionne alors la moitié présentant le spread le plus élevé.

Cette méthode d’« indexation intelligente » est conçue pour se rapprocher davantage de l’indice parent en matière de pondérations par secteur et par maturité, avec une volatilité comparable, tout en visant une hausse significative des rendements totaux. 

Découvrir nos nouveaux ETF

Découvrez les nouveaux ETF Invesco IG Corporate Bond Yield Plus UCITS et la manière dont ils répliquent des indices reposant sur une approche plus intelligente et systématique visant à améliorer le rendement par rapport à l’indice parent élargi.    

Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds indiciel géré passivement, plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Consultez la documentation légale pour en savoir plus sur les frais. Consultez la documentation légale pour en savoir plus sur les frais.

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24 mars 2026

  • Risques d’investissement

    Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux.

    La valeur des investissements et des revenus fluctue (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut se détériorer et entraîner des fluctuations de la valeur du Fonds. Il n'y a aucune garantie que les émetteurs de la dette rembourseront les intérêts et le capital à la date d'échéance. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à haut rendement. Le Fonds peut être exposé au risque de défaillance de l'emprunteur à retourner les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas pouvoir vendre la garantie fournie si l'emprunteur fait défaut.

    Les fluctuations des taux d’intérêt engendreront des fluctuations de la valeur du fonds. Il peut être difficile pour le fonds d’acheter ou de vendre certains instruments dans des conditions de marché difficiles. Par conséquent, le prix obtenu lors de la vente de ces instruments peut être inférieur à celui en conditions de marché normales.

    Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dans la mesure où le fonds investit dans un secteur géographique spécifique, cela peut entraîner davantage de fluctuations dans la valeur du fonds que pour un fonds jouissant d’un mandat d’investissement plus large sur le plan géographique.

    Information importante

    Cette communication marketing est exclusivement destinée aux investisseurs professionnels en France. Il ne s’adresse pas et ne doit pas être distribué au public, qui ne doit pas non plus s’appuyer dessus pour prendre des décisions.

    Données au 31 janvier 2026 sauf indication contraire.

    Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication.

    Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer.

    Pour obtenir des informations sur nos fonds et les risques pertinents, veuillez consulter les Documents d'Informations Clés/Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (dans les langues locales) et le Prospectus (en anglais, français, allemand), ainsi que les rapports financiers, disponibles sur www.invesco.eu. Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation.

    Les parts/actions des ETF OPCVM achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l’ETF OPCVM. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. De plus, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lors de l'achat de parts/actions et recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lors de leur vente. Pour connaître l’intégralité des objectifs et de la politique d’investissement, veuillez consulter le prospectus actuel.

    Les indices iBoxx EUR and USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA (les « Indices ») sont des produits de SP Dow Jones Indices GmbH (une filiale de SP Dow Jones Indices LLC) (« SPDJI »), et leur utilisation a été concédée sous licence à Invesco S&P China A 300 Index est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et est utilisé sous licence par Invesco Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; ces marques sont utilisées dans le cadre d’une licence par SPDJI et d’une sous-licence à certaines fins par Invesco. L'Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF n’est en aucune façon sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait de déclaration concernant l'opportunité d'investir dans ce(s) produit(s) ni n'est responsable des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice S&P China A 300 Index.  &&P”);  & -

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