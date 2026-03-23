Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. Les risques d’investissement incluent : le risque de fluctuation de la valeur, le risque de crédit, le risque de taux d’intérêt, le risque de prêt de titres et le risque de liquidité. Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Concentration par pays -

Une approche intelligente pour optimiser les rendements globaux dans le crédit IG

Les gérants de fonds actifs peuvent actionner divers leviers pour essayer d’obtenir des rendements plus élevés dans le crédit de qualité « investment grade », qu’il s’agisse de l’allocation sectorielle, du choix des émetteurs ou des stratégies de duration et de courbe. Ces décisions tactiques aboutissent souvent à un portefeuille présentant des caractéristiques différentes de celles de l’indice de référence de base, et les leviers macro peuvent avoir une contribution accrue au risque du portefeuille lorsque les spreads sont resserrés. Notre gamme d’ETF « Yield Plus » réplique des indices qui offrent une exposition ciblée aux obligations d’entreprise sous‑évaluées via une approche systématique et fondée sur des règles, déployée sur notre plateforme ETF particulièrement efficiente.

Indexation intelligente

Les nouveaux ETF Invesco IG Corporate Bond Yield Plus UCITS sont conçus pour répliquer la performance des indices iBoxx Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA, avec des expositions ciblées aux émissions libellées en USD ou en EUR. Les indices reposent sur une méthode à la fois simple et novatrice pour identifier les obligations au rendement le plus élevé.

Lors de la reconstitution trimestrielle de l’indice iBoxx concerné, chaque obligation de l’indice parent est placée dans l’une des 20 tranches, selon un croisement entre l’échéance résiduelle de l’obligation et le secteur de son émetteur.