L’or est-il un placement éthique ?

Les industries minières et de raffinage s’attachent à améliorer la durabilité, la responsabilité et la transparence. L’objectif est d’apporter aux investisseurs et aux consommateurs davantage de clarté, et de leur donner l’assurance que le minerai aurifère qu’ils achètent est extrait et transformé dans le respect des critères les plus exigeants.

Conseil mondial de l’or. En 2012, le Conseil mondial de l’or a introduit la Norme relative à l’exploitation aurifère sans conflit (« Conflict-Free Gold Standard » - CFGS) qui établit des processus permettant aux sociétés minières de se protéger contre le risque que l’or soit utilisé pour financer ou soutenir des conflits armés illégaux. Le CFGS fait désormais partie d’un texte plus complet, les Principes d’exploitation aurifère responsable (« Responsible Gold Mining Principles »), publiés par le Conseil en 2019 à destination des 32 sociétés minières membres de l’organisation. Ces règles forment un dispositif pour une exploitation responsable de l’or.

London Bullion Market Association. De même, la London Bullion Market Association (« LBMA ») exige le respect d’un Programme d’approvisionnement responsable à toutes les sociétés de raffinage souhaitant intervenir sur le marché de l’or londonien. En 2012, la LBMA a publié les Orientations sur l’approvisionnement responsable en or (« Responsible Gold Guidance ») qu’elle a actualisées à de nombreuses reprises afin d’y ajouter des améliorations successives des directives et des règles d’audit applicables aux sujets concernés. Elle coopère en permanence avec les sociétés minières pour promouvoir les meilleures pratiques au sein du secteur.

Dispositif commun. Le Conseil mondial de l’or et la LBMA joignent désormais leurs efforts pour mettre en place un dispositif commun et expérimentent une solution fondée sur les technologies blockchain pour suivre le parcours du minerai dès son extraction et tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

L’exploitation minière est une activité gourmande en énergie qui a souvent des répercussions sur l’écosystème local. Si elle peut ne jamais être totalement neutre pour l’environnement, des progrès peuvent être réalisés pour en atténuer les effets négatifs, notamment la mise en place de programmes visant à reconstituer l’écosystème à la fermeture du site. Chez Invesco, ces préoccupations environnementales sont généralement prioritaires lorsque nous engageons le dialogue avec les sociétés minières incluses dans nos positions sur les actions. Nous nous attachons à bien comprendre leur point de vue et les mesures qu’elles prennent pour limiter les risques et réduire leur empreinte carbone.

Les règles éthiques ne se limitent pas à l’environnement bien sûr, et les sociétés minières peuvent exercer un impact positif en tenant compte des préoccupations socio-économiques. Un gisement minier pouvant être exploité pendant des dizaines d’années, les sociétés minières contribuent souvent à la construction de logements, de réseaux de transport, d’infrastructures scolaires ou médicales. Ces initiatives peuvent exercer une influence concrète à long terme sur les économies émergentes.

L’or a-t-il une valeur intrinsèque ?

La valeur de l’or est en grande partie liée à ses caractéristiques d’investissement et à son importance culturelle sur les grands marchés de la joaillerie, tels que l’Inde et la Chine. Toutefois, le métal précieux est également prisé pour ses propriétés physiques qui le rendent utile pour une large palette d’applications technologiques de pointe, dans le secteur médical et aérospatial en particulier. L’or est un excellent conducteur électrique, mais son principal atout est sa résistance indéfinie au ternissement et à la corrosion. En conséquence, sa conductivité exceptionnelle reste stable dans le temps, contrairement à celle du cuivre ou de l’argent, par exemple.

La demande dans ce domaine représente au total presque 10 % de la demande annuelle d’or, mais le volume utilisé est stable depuis dix ans d’après les chiffres publiés par le Conseil mondial de l’or.

Semi-conducteurs. Le secteur de l’électronique absorbe près de 80 % de cette demande, l’or constituant un composant critique pour la fabrication des semi-conducteurs.

Santé. Les nanoparticules d’or sont présentes dans de nombreux kits de tests diagnostiques, comme ceux utilisés durant la pandémie de COVID.

Quel rôle l’or peut-il jouer dans un portefeuille ?

Certains investisseurs peuvent ajouter une participation en or pour la même raison qu’ils investissent dans d’autres actifs, parce qu’ils estiment que son prix pourrait augmenter. Une raison plus probable est que les investisseurs souhaitent diversifier leurs portefeuilles ou se prémunir contre d’éventuelles pertes en cas de hausse de l’inflation, de volatilité des marchés boursiers, d’incertitude économique ou de risques géopolitiques. Bien que l’or n’offre aucune garantie et puisse s’inscrire en baisse alors même que vous anticipez un comportement différent, jusqu’ici il a eu tendance à bien résister dans les phases de retournements violents des marchés d’actions.

L’or peut être un outil utile de diversification parce que son prix a tendance à évoluer différemment de la plupart des autres actifs d’un portefeuille type. L’histoire montre que le prix de l’or évolue souvent indépendamment des actions en particulier, mais aussi des obligations dans une moindre mesure et même d’un large panier de matières premières. Cette caractéristique signifie que l’or peut potentiellement agir comme un « coussin » pour le reste du portefeuille lorsque le prix d’autres actifs baisse.