Récapitulatif des flux en juillet et août

Nous sommes ravis de vous retrouver après l’été, une saison qui a vu les marchés battre des records. Aux États-Unis, le S&P 500 et le Nasdaq-100, fortement orienté vers les valeurs technologiques, ont atteint de nouveaux sommets historiques en août. Fait intéressant, des valeurs « refuges » comme le Bitcoin ont également bondi, suivies de près par l’or, qui a progressé peu après la fin du mois.

L’attrait de l’or a été en partie alimenté par les tensions de plus en plus vives entre l’administration américaine et la Réserve fédérale, qui se sont intensifiées durant l’été. Face à des signes d’affaiblissement du marché du travail américain, nous anticipons une première baisse de taux de la Fed en 2025 lors de sa réunion de septembre. Le dollar américain s’est raffermi après avoir atteint son plus bas niveau sur trois ans en juillet, mais nous pensons que le billet vert pourrait encore s’affaiblir à l’avenir.

En Europe, les flux d’ETF en juillet et août ont enregistré une collecte de 30,8 milliards de dollars US et 31,6 milliards de dollars US respectivement, soit la meilleure performance sur deux mois depuis février. Un total de 62,3 milliards de dollars US net de nouveaux actifs a été collecté, dont 74 % ciblant les actions. Les expositions bêta américaines ont dominé les flux d’investissements en actions en août, dépassant les actions mondiales, lesquelles sont néanmoins restées solides sur les deux mois, notamment grâce à leur popularité auprès des épargnants à long terme.

Les thématiques et actions des marchés émergents ont également suscité beaucoup d’intérêt, avec la défense et l’intelligence artificielle parmi les thèmes les plus proéminents. En dehors des actions, la collecte s’est accélérée en août pour les obligations et les matières premières, en particulier les métaux précieux.

La gestion de trésorerie a continué de dominer les flux obligataires, mais la demande pour le crédit de qualité Investment Grade et High Yield s’est renforcée. Les obligations d’État sont restées largement délaissées, bien qu’elles aient tout de même enregistré des flux positifs, ce qui suggère que les investisseurs privilégient le risque de crédit à la duration.

Le dollar américain est-il passé d’un outil de diversification à un facteur de risque en 2025 ?

Le dollar américain ne semble plus être la valeur refuge privilégiée. Les actions de l’administration américaine sapent la confiance dans les institutions des États-Unis et rendent le pays moins attractif pour les capitaux étrangers. Le dollar américain s’est affaibli cette année, mais il pourrait encore se déprécier dans les années à venir.

Pour les portefeuilles conservant une part importante de liquidités, il est judicieux de les rendre plus productives.

Les ETF de gestion de trésorerie ont enregistré une forte collecte en 2025, les investisseurs semblant vouloir garder une partie de leurs liquidités en réserve. Nous pensons que les investisseurs qui conservent une allocation en liquidités trop importante dans leurs portefeuilles devraient envisager d’en mobiliser une partie.

Se diversifier en s’éloignant du dollar américain avec des actifs alternatifs

Le dollar américain n’étant plus la valeur refuge privilégiée, les investisseurs et les banques centrales pourraient envisager de se tourner vers d’autres actifs, potentiellement non fiduciaires, pour diversifier leurs portefeuilles. L’or, l’argent et même les cryptomonnaies sont de plus en plus considérés comme des sources alternatives de diversification.

L’affaiblissement du dollar américain pourrait rendre les ETF couverts contre le risque de change intéressants s’agissant d’actions américaines.

Le S&P 500 a récemment atteint un rendement de 10 % depuis le début de l’année. Toutefois, un investisseur basé en zone euro resterait déficitaire sur un investissement dans les valeurs du S&P 500 en 2025. La couverture contre le risque de change a un coût, mais dans une période comme celle-ci, où l’on estime que les actifs américains doivent affronter des vents contraires, elle peut aider les investisseurs à préserver leur capital.