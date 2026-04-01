À propos de l’indice MSCI World

L’indice MSCI World est la référence boursière mondiale la plus importante en termes d’actifs qui le répliquent, et comprend 18 ETF OPCVM gérés passivement. Il couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chacun des 23 pays développés et comprend actuellement plus de 1 300 grandes et moyennes entreprises.

Les éléments à prendre en compte dans le choix d’un ETF

Le coût figure presque toujours parmi les premiers critères dans le processus décisionnel d’un investisseur, en particulier lorsqu’il s’agit de choisir une exposition passive à un fonds susceptible de constituer une part importante d’un portefeuille. Les frais de gestion annuels de l’ETF constituent un premier critère pertinent et, toutes choses étant égales par ailleurs, vous aurez intérêt à opter pour les frais les plus bas possibles. Le fonds indiciel coté Invesco MSCI World UCITS ETF applique actuellement les frais de gestion annuels les plus bas pour cette exposition (0,05 % par an seulement, soit 0,15 % de moins que la moyenne du marché).

Veuillez noter qu’investir dans ce fonds revient à acquérir des parts d’un fonds de réplication indicielle à gestion passive plutôt que les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

Le coût ne constitue cependant qu’un des éléments à prendre en compte. Le produit doit également être performant. Pour un ETF passif, la performance peut généralement être mesurée par l’écart de suivi, c’est-à-dire la façon dont l’ETF réplique la performance quotidienne de l’indice au fil du temps, après déduction de tous les coûts. Dans ce cas, la performance peut varier considérablement et les différences ne sont pas toujours uniquement dues aux frais.

Les avantages structurels de la réplication basée sur des swaps

Un ETF peut répliquer un indice de deux manières. La plus courante consiste à investir physiquement dans tous les composants de l’indice (ou dans une partie de ceux-ci) et à rééquilibrer les positions à chaque rééquilibrage de l’indice. Les dividendes des actions détenues sont perçus par l’ETF nets d’impôt, souvent à un taux réduit. La retenue à la source sur les dividendes d’actions américaines, par exemple, est de 0,30 % pour un investisseur américain, mais de seulement 0,15 % pour de nombreux ETF domiciliés en Europe.

L’autre manière de répliquer la performance de l’indice consiste pour l’ETF à détenir un panier d’actions, mais pas nécessairement celles de l’indice, et à utiliser des swaps pour générer le rendement précis de l’indice. Cette approche basée sur des swaps, parfois appelée « réplication synthétique », vise à offrir un suivi plus précis, souvent à un coût plus faible que la réplication physique.



Les ETF qui utilisent des swaps bénéficient d’un taux de retenue à la source sur les dividendes encore plus bas que les fonds à réplication physique. En ce qui concerne l’exposition au MSCI World, cet avantage structurel s’est traduit par un gain moyen de 0,05 % par an depuis 2018 par rapport aux fonds à réplication physique, avant frais. La réduction significative des frais annuels devrait creuser l’écart de performance globale entre notre ETF et les ETF à réplication physique.

L’avantage structurel du modèle basé sur des swaps associé à l’avantage financier de frais réduits