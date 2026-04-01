Point de vue

Exposition au MSCI World au coût le plus bas du marché

1 avril 2026
Chris Mellor
Chris Mellor
Head of EMEA ETF Equity Product Management
Gros plan sur l’œil d’une personne reflétant une image de la Terre dans l’espace.

Points importants à retenir

1

Ces dernières années, les actions mondiales ont été les expositions ETF les plus recherchées.

2

Le fonds indiciel coté Invesco MSCI World UCITS ETF affiche désormais les frais les plus bas pour cette exposition de base.

3

Notre modèle basé sur des swaps peut offrir un avantage structurel par rapport aux ETF physiques.

Risques d’investissement : Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. Les risques d’investissement sont notamment les suivants : fluctuation de valeur, utilisation des dérivés pour une gestion indicielle, risque lié aux ETF synthétiques, risque lié aux actions et risque de change. Cliquer ici pour plus d’information.

Les ETF qui offrent une exposition aux marchés actions mondiaux ont dominé les flux ces dernières années. Cette tendance devrait se poursuivre, car de plus en plus d’investisseurs ont recours à ces éléments de base, en particulier ceux qui offrent une exposition rentable aux principaux indices de référence. Invesco propose désormais les frais annuels les plus bas parmi tous les ETF qui répliquent l’indice MSCI World, tout en offrant les avantages structurels de notre modèle de réplication basé sur des swaps.

À propos de l’indice MSCI World

L’indice MSCI World est la référence boursière mondiale la plus importante en termes d’actifs qui le répliquent, et comprend 18 ETF OPCVM gérés passivement. Il couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chacun des 23 pays développés et comprend actuellement plus de 1 300 grandes et moyennes entreprises.  

Les éléments à prendre en compte dans le choix d’un ETF

Le coût figure presque toujours parmi les premiers critères dans le processus décisionnel d’un investisseur, en particulier lorsqu’il s’agit de choisir une exposition passive à un fonds susceptible de constituer une part importante d’un portefeuille. Les frais de gestion annuels de l’ETF constituent un premier critère pertinent et, toutes choses étant égales par ailleurs, vous aurez intérêt à opter pour les frais les plus bas possibles. Le fonds indiciel coté Invesco MSCI World UCITS ETF applique actuellement les frais de gestion annuels les plus bas pour cette exposition (0,05 % par an seulement, soit 0,15 % de moins que la moyenne du marché). 

Veuillez noter qu’investir dans ce fonds revient à acquérir des parts d’un fonds de réplication indicielle à gestion passive plutôt que les actifs sous-jacents détenus par le fonds. 

Le coût ne constitue cependant qu’un des éléments à prendre en compte. Le produit doit également être performant. Pour un ETF passif, la performance peut généralement être mesurée par l’écart de suivi, c’est-à-dire la façon dont l’ETF réplique la performance quotidienne de l’indice au fil du temps, après déduction de tous les coûts. Dans ce cas, la performance peut varier considérablement et les différences ne sont pas toujours uniquement dues aux frais.  

Les avantages structurels de la réplication basée sur des swaps

Un ETF peut répliquer un indice de deux manières. La plus courante consiste à investir physiquement dans tous les composants de l’indice (ou dans une partie de ceux-ci) et à rééquilibrer les positions à chaque rééquilibrage de l’indice. Les dividendes des actions détenues sont perçus par l’ETF nets d’impôt, souvent à un taux réduit. La retenue à la source sur les dividendes d’actions américaines, par exemple, est de 0,30 % pour un investisseur américain, mais de seulement 0,15 % pour de nombreux ETF domiciliés en Europe.

L’autre manière de répliquer la performance de l’indice consiste pour l’ETF à détenir un panier d’actions, mais pas nécessairement celles de l’indice, et à utiliser des swaps pour générer le rendement précis de l’indice. Cette approche basée sur des swaps, parfois appelée « réplication synthétique », vise à offrir un suivi plus précis, souvent à un coût plus faible que la réplication physique.

Les ETF qui utilisent des swaps bénéficient d’un taux de retenue à la source sur les dividendes encore plus bas que les fonds à réplication physique. En ce qui concerne l’exposition au MSCI World, cet avantage structurel s’est traduit par un gain moyen de 0,05 % par an depuis 2018 par rapport aux fonds à réplication physique, avant frais. La réduction significative des frais annuels devrait creuser l’écart de performance globale entre notre ETF et les ETF à réplication physique. 

L’avantage structurel du modèle basé sur des swaps associé à l’avantage financier de frais réduits

En savoir plus

Performance discrète

au 31 mars 2026

 

ETF

Indice

Écart

Mars 2025 - Mars 2026

18,96 %

18,90 %

0,05 %

Mars 2024 - Mars 2025

7,14 %

7,07 %

0,07 %

Mars 2023 - Mars 2024

25,22 %

25,07 %

0,12 %

Mars 2022 - Mars 2023

-6,87 %

-7,02 %

0,16 %

Mars 2021 - Mars 2022

10,23 %

10,12 %

0,10 %

Mars 2020 - Mars 2021

54,25 %

54,03 %

0,14 %
Mars 2019 - Mars 2020 -10,21 % -10,39 % 0,20 %
Mars 2018 - Mars 2019 4,21 % 4,08 % 0,12 %

Mars 2017 - Mars 2018

 13,55 % 13,52 % 0,02 %
Mars 2016 - Mars 2017 14,79 % 14,77 % 0,02 %

Source : Bloomberg

Autres analyses

  • Risques d’investissement

    Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux.

    La valeur des investissements, ainsi que tout revenu qui en découle, fluctueront. ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    : La capacité du Fonds à suivre la performance de l'indice de référence dépend des contreparties pour fournir en continu la performance de l'indice de référence conformément aux accords de swap et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l'indice de référence. L'insolvabilité de toute institution fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie pour les dérivés ou autres instruments, peut exposer le Fonds à une perte financière.

    Risque lié aux ETF synthétiques : Il se peut que fonds achète des titres qui ne sont pas contenus dans l'indice de référence et conclure des accords de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l'indice de référence.

    Dans la mesure où le fonds investit dans un secteur géographique spécifique, cela peut entraîner davantage de fluctuations dans la valeur du fonds que pour un fonds jouissant d’un mandat d’investissement plus large sur le plan géographique.

    La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Cela peut entraîner des fluctuations de la valeur du fonds.

    La performance du fonds peut être affectée par les variations des taux de change entre la devise de référence du fonds et les devises auxquelles il est exposé. 

    Investir dans ce fonds revient à acquérir des parts d’un fonds de réplication indicielle à gestion passive plutôt que les actifs sous-jacents détenus par le fonds. 

    Information importante

    Données au 30 mars 2026 sauf indication contraire.

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    Pour obtenir des informations sur nos fonds et les risques pertinents, veuillez consulter les Documents d'Informations Clés/Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (dans les langues locales) et le Prospectus (en anglais, français, allemand), ainsi que les rapports financiers, disponibles sur www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invescomanagementcompany.ie. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation.

    Les parts/actions des ETF OPCVM achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l’ETF OPCVM. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. De plus, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lors de l'achat de parts/actions et recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lors de leur vente. Pour plus d’informations sur les objectifs et la politique d’investissement, veuillez consultez le prospectus à jour.

    Toutes les classes d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente publique dans toutes les juridictions et toutes les classes d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs.

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    EMEA5348065/2026 