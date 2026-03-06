Dans l’univers du crédit privé européen, nous pensons que la dette servant à financer les entreprises de plus grande taille et bien capitalisées, connues sous le nom de l’upper mid-market (UMM), constitue un segment particulièrement attrayant compte tenu de la solidité et de la stabilité des bilans de ces entreprises. Ces emprunteurs alternent de plus en plus entre deux types de financement : les crédits arrangés par des banques (prêts syndiqués ou prêts syndiqués à large diffusion) et les prêts émis directement (prêts directs). En développant un portefeuille axé sur des entreprises de l’upper mid-market européen, nous combinons le marché des prêts directs, offrant des primes de spread, et le marché syndiqué, permettant de bénéficier d’un déploiement cohérent et de liquidités.

De notre point de vue, cette approche convient particulièrement aux investisseurs, notamment aux assureurs français et européens, en quête de solutions pérennes qui se concentrent sur des entreprises européennes de plus grande taille et bien établies, offrant des revenus élevés à taux révisable sur une base d’actifs stable. Les investisseurs peuvent bénéficier à la fois des primes de spread des prêts directs liées au risque de crédit pour ces sociétés et d’un déploiement total.

L’évolution du crédit privé

Après la crise financière mondiale, les réformes réglementaires et les contraintes de capital ont limité les capacités de financement des banques, créant ainsi un vide que les prêteurs non bancaires peuvent combler. L’histoire montre que le marché du crédit privé des entreprises pouvait se diviser en deux segments : le marché des prêts syndiqués pour les entreprises de plus grande taille et le marché des prêts directs pour les petites entreprises. Malgré des points d’accès différents, les deux marchés se concentrent sur les prêts garantis de premier rang à taux révisable. Ils se distinguent notamment par la nature technique de la participation des prêteurs :

implique des prêts émis par des banques, puis distribués peu de temps après à des investisseurs institutionnels. Compte tenu de la visibilité du marché au sens large et de la taille des emprunteurs, les prêts syndiqués conservent par la suite un marché secondaire solide et des liquidités régulières. Le marché des prêts directs se compose de prêts accordés directement par des prêteurs non bancaires à des emprunteurs. Ces prêts directs offrent une prime de spread par rapport aux prêts syndiqués, mais tiennent compte de l’existence d’un marché secondaire ou de liquidités minimes. Par ailleurs, les prêteurs détiennent généralement le prêt jusqu’à son remboursement ou son échéance.

Avec la croissance de la « poudre sèche » dans les prêts directs, une part significative a été déployée vers les entreprises de plus grande taille et les frontières entre les marchés des prêts syndiqués et directs sont devenues de plus en plus artificielles. Les différences s’expliquaient notamment par les contraintes des fonds plutôt que par le risque de crédit (véhicules d’investissement axés sur des prêts syndiqués ou directs, mais avec une flexibilité minimale entre les deux).

Les emprunteurs de l’upper mid-market européen envisagent aujourd’hui des solutions d’emprunt issues des deux marchés et peuvent alterner en fonction des écarts de prix/spreads à tout moment :

Dans un contexte de faiblesse des émissions sur les marchés des prêts syndiqués, les spreads relatifs aux nouvelles transactions se creusent (comme en 2022) et, par conséquent, l’activité des prêts directs augmente.

Lorsque le marché des nouvelles émissions de prêts syndiqués à large diffusion est solide et que les spreads chutent (comme en 2024), de nombreux emprunteurs de l’upper mid-market délaissent le marché des prêts directs en faveur du marché des prêts syndiqués.

Selon nous, les prêts garantis de premier rang à taux révisable accordés aux emprunteurs de l’upper mid-market européen peuvent offrir un revenu élevé provenant de sociétés stables. Les entreprises de l’upper mid-market, présentant un EBITDA (excédent brut d’exploitation) supérieur ou égal à 50 millions d’euros, sont généralement considérées comme des emprunteurs plus solides avec des flux de trésorerie plus résilients. Nous estimons que le profil risque-rendement des entreprises de l’upper mid-market européen est supérieur aux sociétés du lower mid-market.