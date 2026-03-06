Une vision cohérente des opportunités du segment de l’upper mid-market
Afin de garantir un déploiement cohérent, les investisseurs devront de plus en plus faire preuve de souplesse dans le cadre de l’utilisation de prêts syndiqués et directs au sein de leurs portefeuilles. En effet, les emprunteurs de plus grande taille continueront de basculer d’un marché à l’autre.
Malgré des points d’accès différents au capital du point de vue des emprunteurs, nous estimons que, côté client, la gestion de portefeuille et le risque de crédit pour cette exposition devraient prendre en considération, de manière uniforme, les prêts garantis de premier rang à taux révisable de l’upper mid-market européen.
Upper mid-market européen pour les assureurs
Pour les assureurs français et européens, les prêts seniors garantis de l’upper mid-market européen peuvent offrir un profil de rendement ajusté au risque attrayant et un solide rendement du capital en vertu des exigences fixées par la directive Solvabilité. En termes de construction de portefeuille, les stratégies de l’upper mid-market combinent généralement une exposition aux prêts syndiqués à large diffusion et aux transactions directement émises, la majorité étant allouée à des prêts privés. Cette structure, associée à une hausse du rendement, se traduit par un rendement du capital attrayant (ratio spread/fonds propre pour le risque de spread) par rapport à d’autres alternatives de crédit.
Les prêts sur le segment de l’upper mid-market offrent également des avantages de diversification des portefeuilles de base des assureurs, qui se concentrent généralement sur des obligations à taux fixe. En introduisant une exposition à taux flottant avec des facteurs de rendement distincts, cette approche permet de rééquilibrer la sensibilité aux taux d’intérêt et de renforcer la résilience du portefeuille dans différents environnements de taux. Par rapport aux prêts du segment du lower mid-market, la stratégie offre un potentiel de rendement comparable avec un profil de risque plus prudent et des protections renforcées des clauses restrictives, favorisant ainsi une construction de portefeuille plus résiliente et plus efficace.
L’accès aux prêts seniors de l’upper mid-market par le biais d’une structure pérenne permet aux assureurs de bénéficier de ce segment attrayant du marché des prêts tout en répondant à une contrainte clé en matière d’évolutivité du déploiement et d’accès aux marchés privés, dans un cadre tarifaire rentable.
L’expérience et l’expertise d’Invesco dans le domaine des prêts sur l’upper mid-market européen
Le sourcing et la diligence sont des facteurs essentiels en ce qui concerne les prêts accordés à des entreprises de l’upper mid-market européen.
- Sourcing. En ce qui concerne le sourcing, nous sommes convaincus que l’importance des relations avec les sponsors de premier plan du marché est un facteur déterminant, car il s’agit des entités qui détiennent des sociétés du segment de l’upper mid-market. En novembre 2025, Invesco est l’un des plus gros financeurs de capital-investissement au monde, avec plus de 30 milliards d’euros de prêts en circulation accordés aux sponsors de premier plan du marché. En outre, Invesco entretient des relations de longue date avec certaines des plus grandes banques européennes qui jouent un rôle de plus en plus important sur le marché du crédit privé.
- Contrôles de vigilance. Invesco tire parti d’une expertise sectorielle approfondie visant à évaluer minutieusement les investissements potentiels, en veillant à comprendre la dynamique et les risques uniques de chaque secteur. Notre grande connaissance des emprunteurs renforce notre capacité à évaluer la solvabilité, en nous appuyant sur des relations de longue date et des historiques de données de performance. En outre, les capacités de recherche avancées d’Invesco dans le domaine du crédit garantissent une analyse méticuleuse et une prise de décision éclairée.
La stratégie d’Invesco relative à l’upper mid-market vise une diversification de l’exposition aux grands emprunts d’entreprise européens par le biais de prêts directs et de prêts syndiqués à large diffusion. La souplesse de cette structure permet un déploiement cohérent sans appels de capitaux, optimisant ainsi les rendements tout au long des cycles de marché. Les prêts directs offrent une prime d’illiquidité de 100 à 300 points de base, tandis que les prêts syndiqués apportent liquidité et grande capacité. En investissant dans ces deux formats, notre stratégie vise à générer des revenus élevés, des intervalles de liquidité réguliers ainsi qu’à offrir un accès à des sociétés stables et bien capitalisées.