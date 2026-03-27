Opportunités alternatives pour les assureurs

Récompenses et distinctions du secteur de l’assurance
Nous sommes extrêmement fiers que nos solutions destinées aux clients du secteur de l’assurance aient une nouvelle fois été reconnues par de récents prix décernés par l’industrie.
Dans le contexte actuel où les rendements des marchés privés restent attractifs, où les marchés de capitaux commencent à s’ameliorer et où les cadres réglementaires deviennent plus favorables, les assureurs français continuent d’affiner leur répartition des actifs des marchés privés en mettant l’accent sur la durabilité des revenus, l’optimisation du capital et l’alignement du bilan actif-passif.
Nous conservons une approche constructive en matière de crédit privé (prêts directs de premier rang), portés par un marché du capital‑investissement toujours en hausse et par des durées de détention plus longues qui soutiennent la demande de financement. Compte tenu de son profil défensif, de ses taux révisables et de l’avantage pris par les spreads par rapport au crédit public, le crédit privé reste particulièrement intéressant pour les portefeuilles de produits d’assurance.
La dette immobilière et la dette des infrastructures sont également attrayantes, la dette immobilière bénéficiant d’une stabilisation des marchés d’actions et de revenus courants élevés, tandis que la dette des infrastructures est portée par des facteurs favorables à long terme liés à la numérisation et à la transition énergétique. Considérées ensemble, ces stratégies offrent aux assureurs des rendements ajustés au risque attrayants et des rendements en capital solides, notamment par rapport au cadre réglementaire européen Solvabilité.
Nous maintenons notre sous-pondération sur le capital-investissement en raison de son intensité de capital plus élevée et de sa moindre optimisation de bilan par rapport au crédit privé. Cependant, la réouverture des marchés de capitaux et les réserves de capital de plus en plus anciennes accélèrent le déploiement depuis le second semestre 2025, ce qui favorise une sélection d’opportunités plus resserrées parmi les rachats par endettement (LBO) et les stratégies de croissance.
Les propositions d’amendements du cadre Long Term Equity (LTE) de Solvabilité II, prévues d’ici janvier 2027, pourraient améliorer sensiblement le rendement du capital des expositions aux actions éligibles, soutenant ainsi certaines hausses des allocations de capital-investissement de base.
Nous augmentons légèrement notre exposition aux actifs réels, en particulier dans l’immobilier et les infrastructures, à mesure que les valorisations se stabilisent et que l’activité des transactions se développe.
Du point de vue du cadre Solvabilité, les infrastructures, la dette immobilière et l’immobilier de base restent plus efficients en capital que les actions, les amendements LTE pouvant potentiellement améliorer le traitement des actions d’infrastructure éligibles.
Nous sommes extrêmement fiers que nos solutions destinées aux clients du secteur de l’assurance aient une nouvelle fois été reconnues par de récents prix décernés par l’industrie.
Les emprunteurs de l’ upper mid-market (marché intermédiaire supérieur) ont recours à la fois à des crédits arrangés par des banques et à des prêts émis directement, ce qui crée des opportunités d’investissement uniques pour les assureurs.
Découvrez comment le segment upper mid‑market du crédit privé européen peut offrir un revenu résilient, des rendements ajustés du risque attractifs et une diversification de portefeuille efficace.
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