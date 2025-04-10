Titre : L’avantage stratégique des CLO notées AAA

Kevin Petrovcik :

Je m’appelle Kevin Petrovcik, je suis gestionnaire de portefeuille client et je travaille au sein de la plateforme de crédit privé d’Invesco, qui gère actuellement 48 milliards de dollars d’actifs. Je suis très heureux d’être en votre compagnie aujourd’hui pour discuter des nouveautés qui vont rendre les CLO notées AAA plus accessibles. Ces actifs font partie des titres de qualité « investment grade » qui offrent les rendements les plus élevés. Et ils sont triple A. Pour commencer, je vais vous présenter les CLO et vous expliquer comment elles peuvent contribuer à la croissance du portefeuille des clients. Je parlerai ensuite de l’expertise d’Invesco en matière d’investissement dans les CLO et nous verrons ce qui distingue l’approche d’Invesco Private Credit de celle de certains de nos concurrents. Commençons sans attendre, si vous le voulez bien.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de revoir un peu les bases des CLO. Une CLO (ou obligation adossée à des prêts) est un produit de titrisation constitué d’un portefeuille géré de prêts garantis seniors adossés à des prêts.

Il s’agit des mêmes actifs sous-jacents que ceux que nous gérons chez Invesco Private Credit depuis 35 ans.

Ces créances sous-jacentes vont permettre aux sociétés émettrices de financer leurs opérations régulières ainsi que celles effectuées sur les marchés des capitaux. Les opérations normales effectuées sur les marchés de capitaux incluent les fusions, les acquisitions ou les rachats par endettement par des fonds de capital-investissement. Les créances sous-jacentes ne sont pas des titres, mais reçoivent malgré tout une note, qui est généralement de qualité inférieure à « investment grade ». Les prêts sont à taux variable, indexé sur l’Euribor en Europe ou le SOFR aux États-Unis, auquel est ajouté un spread fixe. Les créances sous-jacentes ne soient pas des titres, mais des instruments de dette privée. Les prêts étant garantis, les investissements dans ces titres de créance ont l’avantage d’être prioritaires dans le remboursement, en cas de défaut de l’emprunteur.

Désormais, la structure des CLO elle-même émet des titres sous la forme d’instruments financiers qui seront notés par les agences de notation, probablement Moody’s, Standard & Poor’s ou Fitch.

Comme tout autre instrument noté, cette notation reflète la probabilité d’un remboursement intégral du principal et des intérêts. Chaque instrument noté présente un profil de risque différent en fonction de la priorité accordée au flux de trésorerie dans la structure de la CLO sous-jacente.

Les tranches AAA ont un paiement prioritaire et, par conséquent, le profil de risque le plus bas ainsi que la meilleure protection structurelle. Pour une agence de notation, une CLO notée AAA présente le même risque de défaillance qu’une obligation souveraine ou d’entreprise ayant la même note. Sous leur forme actuelle, les CLO existent depuis près de 30 ans. L’un des principaux avantages des CLO réside dans les revenus à taux variable de haute qualité qu’elles procurent, car elles affichent les spreads parmi les plus élevés des actifs AAA traditionnels.

En raison de leurs niveaux de spread et de rendement plus élevés, les CLO AAA ont historiquement surperformé les classes d’actifs comparables, tout en affichant une volatilité plus faible. Ce triptyque, constitué par des revenus plus élevés, une volatilité moindre et une faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles, permet de diversifier son portefeuille.

La structure des CLO comprend divers tests de couverture des actifs et de garantie qui assurent une correction automatique en période de stress. En clair, les CLO font partie des actifs moins liquides qui peuvent avoir un degré de volatilité plus élevé pendant les périodes d’aversion au risque. Les CLO AAA sont cependant prioritaires et reçoivent en premier les paiements des intérêts et du principal sur l’ensemble des obligations d’entreprises sous-jacentes, qui sont, par nature, de premier rang et garanties. En fait, au cours des 25 dernières années, il n’y a jamais eu de défaillance sur les CLO notées AAA. Les CLO ont montré qu’elles étaient très résilientes et ont été l’une des classes d’actifs les plus performantes tout au long de la crise du marché en 2022. Elles ont par ailleurs permis de mieux diversifier son portefeuille par rapport aux classes d’actifs traditionnelles et ont surperformé les obligations « investment grade » de plus de 16 %. Maintenant que nous avons une bonne compréhension générale des CLO, voyons en quoi Invesco les gère de manière innovante par rapport à la concurrence. Invesco officie sur les marchés du crédit privé depuis 35 ans.

Cela fait par ailleurs plus de 25 ans que nous investissons dans les CLO pour nos clients institutionnels.

Tout d’abord, sachez que nous sommes l’une des sociétés de gestion de prêts les plus importantes, avec 48 milliards de dollars de crédit privé sous gestion. Grâce à cette position de leader, nous avons développé une expertise approfondie des garanties sous-jacentes à ces titres de créance. Notre équipe d’investissement dans les CLO travaille main dans la main avec notre équipe spécialisée dans les prêts seniors. Nous sommes par conséquent en mesure de combiner la connaissance de nos gestionnaires de CLO et notre vision exclusive de la garantie sous-jacente afin d’écarter le segment de moindre qualité du marché. Le sous-secteur le plus important de la plateforme de crédit privé d’Invesco gère plus de 16 milliards de dollars de CLO en tant qu’actifs sous-jacents. Invesco est l’un des principaux gestionnaires de CLO en Europe et aux États-Unis. Nos gestionnaires de portefeuille de CLO sont aussi ceux qui décident des titres de créance dans lesquels investir. En plus de comprendre les nuances et les caractéristiques à prendre en compte lors de l’investissement dans des CLO, Invesco entretient une relation bien établie avec tous les assureurs, ce qui lui permet d’obtenir de bonnes allocations sur les nouvelles émissions comme sur les opportunités attrayantes du marché secondaire.

Enfin, Invesco a 25 ans d’expérience en matière d’investissement dans les CLO. À l’échelle mondiale, nous gérons près de 2 milliards de dollars de CLO pour le compte d’investisseurs institutionnels, et ce depuis une quinzaine d’années pour certains d’entre eux.

En résumé, les CLO notées AAA représentent un ajout globalement intéressant pour de nombreux portefeuilles. Les niveaux de revenu relativement élevés qu’elles génèrent associés à leur faible duration rendent les CLO insensibles aux variations des taux d’intérêt, offrent des avantages structurels et leur confèrent une faible corrélation globale, ce qui leur permet de s’intégrer assez facilement dans un portefeuille obligataire beaucoup plus large. Le processus d’investissement éprouvé d’Invesco peut s’adapter à toutes les nuances de la classe d’actifs et vise à atteindre de hauts niveaux de rendements ajustés du risque. C’est à chacun de voir. Pour plus d’informations sur nos offres d’investissement, veuillez contacter nos commerciaux locaux.

Notes de bas de page

Historiquement, les CLO AAA ont surperformé les classes d’actifs comparables grâce aux revenus à taux variable de haute qualité qu’elles génèrent et à leurs spreads plus élevés par rapport aux actifs AAA traditionnels. Sans parler de la volatilité moindre. Ces données sont issues des sources suivantes : Rendement représenté par rendement au pire (Yield to Worst ou YTW). Les CLO AAA américaines sont représentées par l’indice J.P. Morgan CLOIE AAA, les obligations de sociétés américaines AAA par l’indice Bloomberg U.S. Aaa Corporate, les ABS américaines AAA par l’indice Bloomberg US Agg. ABS AAA, l’indice Bloomberg US Aggregate Bond par l’indice US Agg, les bons du Trésor à 1-3 ans par l’indice U.S. Treasury: 1-3 Year et les obligations d’entreprises américaines à 1-3 ans par une composante de l’indice US Agg. Les CLO européennes notées AAA sont représentées par l’indice J.P. Morgan Euro CLOIE, l’Euro Agg 1-3 ans par l’indice Euro-Aggregate: 1-3 Year, les titres de créance AAA titrisés en euro par l’indice Bloomberg Euro-Aggregate: Securitized - AAA, l’Euro Agg par l’indice Bloomberg Euro-Aggregate, l’Euro Corp IG par l’indice Bloomberg Euro-Aggregate : Corporate, l’Euro Corp AAA par l’indice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Aaa et l’Euro Agg Treasury par l’indice Euro-Aggregate: Treasury. Tous les indices en euros sont couverts en euros. On ne peut investir directement dans un indice. Les performances passées ne sauraient présager des performances futures Données au 31 décembre 2024.

Source : En 2022, les CLO AAA ont surperformé l’indice JP Morgan CLOIE AAA par rapport à la performance de l’indice Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade pour l’ensemble de l’exercice 2022.

Données au 31 décembre 2024, Invesco Senior Secured Management, Inc., sauf mention contraire.

