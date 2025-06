Pourquoi investir dans des titres CLO maintenant

Disclosures front:

Présentateur : « Bonjour, je suis Ian Gilbertson, gestionnaire de portefeuille senior et co-responsable des CLO américaines chez Invesco. Aujourd’hui, je vais présenter une classe d’actifs intéressante, les titres CLO, qui a suscité un intérêt significatif dans les cercles d’investissement institutionnels en raison de son potentiel de rendement attrayant, de ses avantages structurels et de son profil de rendement rapide. »

Présentateur : « Pour commencer, une CLO est un véhicule à but spécial qui émet des titres pour financer l’acquisition d’un portefeuille diversifié de prêts bancaires. Les investisseurs ont la possibilité d’investir dans les tranches de dette ou d’actions, chacune offrant des profils de risque et de rendement distincts. »

Présentateur : « Les titres CLO représentent la tranche subordonnée d’une structure de CLO. Cette catégorie d’actifs est remarquable en raison de son potentiel à générer des rendements absolus et ajustés en fonction des risques attrayants. En novembre 2024, le marché mondial des actifs CLO s’élevait à environ 160 milliards de dollars, ce qui correspond à environ 12 % du marché des CLO, qui représentaient 1 300 milliards de dollars. »

[Cut to Figure 5: Magnitude and direction of cash flows complement those of private equity]

Présentateur : « L’un des principaux avantages des titres CLO est leur potentiel de revenu historiquement élevé, avec des distributions trimestrielles habituellement comprises entre 3 et 4 %. Ces rendements sont généralement obtenus rapidement, ce qui permet aux investisseurs de percevoir des distributions dès le début du cycle de vie de l’investissement. Ce revenu peut diverger d’autres investissements, tels que le capital-investissement, qui a souvent un profil de rendement avec une courbe en J (rendement en fin de cycle). »

[Cut to Figure 4: Strong median cash flows, though wide dispersion driven by manager skill]

Présentateur : « Les titres CLO offrent également des avantages structurels potentiels. Le financement est à long terme et verrouillé, ce qui permet aux gestionnaires de garanties de se concentrer sur une gestion active sans risque lié à la liquidité. Cette gestion active peut améliorer les rendements grâce à la sélection stratégique des prêts, à la négociation et au refinancement. Toutefois, la grande variation des résultats des titres CLO met en évidence l’importance de la compétence des gestionnaires pour générer une surperformance, les gestionnaires du quartile inférieur étant nettement en deçà de la performance du gestionnaire médian. »

Présentateur : « En conclusion, les titres CLO constituent une classe d’actifs uniques. En raison de leur potentiel de revenus plus élevés, d’avantages structurels et de diversification, elles justifient la prise en compte d’une stratégie d’investissement institutionnelle. »

Risques d’investissement

La valeur des investissements et des revenus fluctuent (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

Structured finance securities such as CLOs entail a variety of unique risks. The performance of a CLO is affected by a variety of factors, including its priority in the capital structure of the issuer thereof, the availability of any credit enhancement, the level and timing of payments and recoveries on and the characteristics of the underlying receivables, loans or other assets that are being securitized, remoteness of those assets from the originator or transferor, the adequacy of and ability to realize upon any related collateral and the capability of the servicer of the securitized assets. Highly rated tranches of CLO

Les tranches de titres de dette de CLO (Collateralized Loan Obligations) ayant une haute notation peuvent être déclassées, et dans des environnements de marché tendus, même les tranches de titres de dette de CLO ayant une haute notation peuvent subir des pertes en raison des défauts de paiement sur les prêts sous-jacents, de la disparition des tranches subordonnées/de capitaux propres, de l'anticipation de défauts par le marché, ainsi que du sentiment négatif du marché à l'égard des titres de CLO en tant que classe d'actifs.

De nombreux prêts seniors sont illiquides, ce qui signifie que les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de les vendre rapidement à un prix équitable et/ou que les rachats peuvent être retardés en raison de l'illiquidité des prêts seniors. Le marché des titres illiquides est plus volatil que celui des titres liquides. Le marché des prêts seniors pourrait être perturbé en cas de récession économique ou d'une augmentation ou diminution substantielle des taux d'intérêt. Les prêts seniors, comme la plupart des autres obligations de dette, sont soumis au risque de défaut. Le marché des prêts seniors reste moins développé en Europe qu’aux États-Unis. Par conséquent, et malgré son évolution en Europe, le marché secondaire des prêts seniors européens n’est habituellement pas considéré comme aussi liquide que celui des États-Unis. Cela peut en partie résulter de variations des taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

Les produits d'investissement alternatifs, y compris le capital-investissement, peuvent impliquer un degré de risque plus élevé, peuvent recourir à l'effet de levier et à d'autres pratiques d'investissement spéculatives qui peuvent augmenter le risque de perte d'investissement, peuvent être hautement illiquides, peuvent ne pas être tenus de fournir des informations périodiques sur les prix ou les évaluations aux investisseurs, peuvent impliquer des structures fiscales complexes et des retards dans la distribution d'informations fiscales importantes, ne sont pas soumis aux mêmes exigences réglementaires que les portefeuilles de fonds communs de placement, facturent souvent des frais plus élevés qui peuvent compenser les bénéfices de trading, et dans de nombreux cas, les investissements sous-jacents ne sont pas transparents et ne sont connus que du gestionnaire d'investissement. Il n'existe souvent pas de marché secondaire pour les intérêts en capital-investissement, et il n'est pas prévu qu'un tel marché se développe. Il peut y avoir des restrictions sur le transfert des intérêts dans de tels investissements.

The Flat Rock CLO Equity Returns Index seeks to measure the unlevered, gross of fee performance of US CLO equity tranches as represented by the marketweighted performance of the underlying assets of funds that publicly disclose their holdings and fair market values to the U.S. Securities and Exchange commission. The reporting funds satisfy certain eligibility criteria. La date de création est le 30 septembre 2004. The index is calculated quarterly on a 75-day lag. There were 490 CLO’s reporting as of Sept. 30, 2024.

Ces informations ne constituent pas une recommandation d'investissement dans une classe d'actifs ou une stratégie spécifique, ni une promesse de performance future. Ces hypothèses concernant les classes d'actifs sont passives et ne tiennent pas compte de l'impact de la gestion active. Compte tenu de la complexité des compromis risque/récompense, nous vous encourageons à faire appel à votre jugement et à tenir compte des approches quantitatives pour établir vos allocations stratégiques aux différentes classes d'actifs et aux stratégies. Ce document n'est pas sensé fournir des conseils fiscaux et ne doit pas être utilisé à cette fin.

Les références aux rendements futurs ne constituent pas des promesses ou des estimations des rendements réels qu'un portefeuille de client pourrait atteindre. Les hypothèses et les estimations sont fournies uniquement à titre d'illustration. Il ne s’agit en aucun cas de recommandations à acheter ou à vendre des instruments financiers. Les prévisions relatives aux tendances des marchés financiers, qui sont fondées sur les conditions actuelles du marché, représentent nos opinions et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les rendements estimés peuvent être conditionnés par différents scénarios économiques. Dans le cas où un scénario particulier se réaliserait, les rendements réels pourraient se révéler nettement supérieurs ou inférieurs à ces estimations.

Les indices ne sont pas gérés et sont utilisés uniquement à titre illustratif. Ils ne sont pas destinés à être une indication de la performance d'une quelconque stratégie. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

