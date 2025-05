Investissement sur les marchés privés

Notre encours de gestion en stratégies d’investissements alternatifs s’élève à plus de 180 Mrd$ , et couvre le crédit privé, l’immobilier, le capital-investissement et d’autres classes d’actifs. Faits marquants :

Immobilier : Invesco Real Estate est un gérant mondial d’investissements immobiliers, avec des collaborateurs dans 21 bureaux aux quatre coins du monde. Nous investissons sur l’ensemble du spectre du risque, des actifs « core » aux stratégies à plus haut rendement. Notre expertise englobe les actions et la dette, cotées ou non cotées.

Crédit privé : Invesco Private Credit est l’un des plus grands et des plus anciens gérants de prêts privés au monde. Nous exploitons les opportunités qui se présentent dans l’univers des prêts syndiqués, des prêts directs, de la dette décotée et des situations spéciales.