La stratégie Global Direct Real Estate est une stratégie exclusive disponible uniquement chez Invesco. À ce titre, elle bénéficie de notre plateforme mondiale et de nos stratégies régionales. Elle investit plus précisément dans quatre stratégies ouvertes Invesco Real Estate, dont deux sont investies aux États-Unis (« core » et revenu) et deux autres en Europe et en Asie (« core »). Nous cherchons à atteindre nos objectifs de rendement en construisant un portefeuille équilibré et diversifié de biens immobiliers de haute qualité capables de générer des revenus réguliers. La stratégie est faiblement corrélée aux actions et aux obligations, mais est plus fortement corrélée à l’inflation.