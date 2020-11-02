Paul Jackson

En tant que Global Head of Asset Allocation Research chez Invesco, Paul commente les événements macroéconomiques et analyse leur impact sur les marchés financiers.

Avant de rejoindre Invesco, Paul a travaillé à la Société Générale à Paris et à Londres, où il a occupé les postes de spécialiste macro (ventes), de stratège actions et de responsable de la recherche et où il écrivait sous le nom « The Belgian Dentist ».

Il a commencé sa carrière chez Morgan Stanley, à Londres, où il a travaillé dans le domaine de la finance d'entreprise et de la recherche sur les actions avant d'être transféré à New York où il a rejoint Morgan Stanley Asset Management en tant que gestionnaire de portefeuille. Il est titulaire d'un BSc en économie de la London School of Economics et d'un Master of Philosophy in Economics d'Oxford.