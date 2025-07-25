Steve Smith
BSc (Honours) in Business Administration
Steve est gérant de fonds au sein de l’équipe UK & European Equities. Il gère un fonds de droit luxembourgeois ayant un objectif durable et plusieurs portefeuilles des stratégies Eurozone et Income Equities de son équipe.
Il débute sa carrière chez Invesco comme analyste au sein de l’équipe European Equities en septembre 2015, après avoir réalisé un stage de six mois en 2014. Il est devenu gérant de fonds fin 2020.
Steve est titulaire d’une licence en Gestion d’entreprise (avec mention) de l’université de Bath, dont le cursus a inclus un stage accrédité à la Copenhagen Business School.
Fonction : Gérant de fonds d’actions européennes
Dans le groupe depuis : 9 ans
Expérience : 9 ans
Basé à : Henley-on-Thames
Équipe : UK & European Equities