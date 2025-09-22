Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

„Ich glaube, dass unser themenbasierter Investmentansatz entscheidend dazu beitragen wird, dass wir auch künftig attraktive risikobereinigte Erträge erzielen.“
Lyndon Man, Fondsmanager
Ein global diversifizierter Fonds für Unternehmensanleihen, der Chancen auf regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum bieten möchte.Warum dieser Fonds?
Der wahrhaft globale Ansatz des Fonds eröffnet mehr Möglichkeiten als eine rein regionale Strategie. Auf der Grundlage von Researchergebnissen will das Team strukturelle und taktische Themen identifizieren, die die Entwicklungen an den Rentenmärkte vorantreiben, und so überzeugende risikobereinigte Renditen erzielen. Neben der vollständigen geografischen Freiheit können wir bis zu 20% des Fonds in Hochzinsanleihen (Mindestrating von BB zum Anlagezeitpunkt) anlegen, wenn die makroökonomischen und emittentenspezifischen Umstände günstig erscheinen. Wir nutzen diesen Spielraum in der Regel für Anlagen in Hochzinsanleihen, die von Unternehmen mit einem Investment Grade-Rating begeben wurden, aber in der Kapitalstruktur weiter unten stehen.
Wir konzentrieren uns auf Investment Grade-Unternehmensanleihen, die von hoch solventen Unternehmen mit soliden oder sich verbessernden Fundamentaldaten begeben werden. Das Ausfallrisiko ist bei solchen Wertpapieren in der Regel gering; Zahlungsausfälle kommen bei Emittenten mit einem Investment Grade-Rating nur sehr selten vor.
Innerhalb unserer Portfolios investieren wir in breite Palette von Sektoren und geografischen Regionen. Dies trägt zu einer guten Diversifizierung bei.
Anders als traditionelle Manager von Unternehmensanleihefonds legen wir den Fokus nicht nur auf das Markt-Timing und die Wertpapierauswahl. Stattdessen gehen wir noch weiter. Wir identifizieren die großen Themen hinter der Dynamik der verschiedenen Volkswirtschaften und nutzen diese Analysen bei der Emittentenauswahl. Mögliche relevante Themen sind:
Außerdem implementieren wir „Makro-Overlays“, um das Gesamtrisiko des Fonds zyklusübergreifend zu steuern. In diesem Zusammenhang nutzen wir auch Derivate, was die Transaktionskosten gegenüber Käufen und Verkäufen von Unternehmensanleihen reduziert.
Unser Ansatz für nachhaltiges Investieren stützt sich auf die Überzeugung, dass die risikobereinigten Erträge langfristig von der Einbeziehung der Kriterien profitieren. Unsere Kreditanalysten verschaffen sich ein umfassendes Verständnis der ESG-Treiber der von ihnen analysierten Unternehmen und führen neben fundamentalen Finanzanalysen auch ESG-basierte Analysen durch.
Außerdem arbeiten wir eng mit dem Global Sustainable Investing-Team von Invesco zusammen, das die Dialogaktivitäten im gesamten Unternehmen koordiniert und zusätzliche Unterstützung, Daten und Analysen bietet.
Lyndon Man und Luke Greenwood leiten das Management des Fonds seit 2013. 2021 kam Matthew Henly hinzu. Lyndon Man und Luke Greenwood verfügen zusammen über mehr als 50 Jahre Investmenterfahrung und haben bereits sehr unterschiedliche Konjunkturzyklen durchlaufen. Sie haben Zugriff auf die Ressourcen der globalen Fixed Income-Plattform von Invesco.
„Investment Grade-Anleihen“ sind Unternehmensanleihen, die von hochklassigen Unternehmen mit geringem Ausfallrisiko emittiert werden. Die drei großen Ratingagenturen verwenden leicht unterschiedliche Definitionen. Moody’s definiert Investment Grade-Anleihen als Anleihen mit einem Rating von Baa3 oder darüber. Bei Standard & Poor’s und Fitch bedeutet Investment Grade ein Rating von mindestens BBB-.
Investment Grade-Unternehmensanleihen können eine wichtige Ertragsquelle in einem Anlageportfolio darstellen. Besonders beliebt war die Anlageklasse dadurch gerade in den Jahren nach der globalen Finanzkrise, als sich Anleger mit einer langen Phase niedriger oder sogar negativer Staatsanleiherenditen konfrontiert sahen.
Außerdem können sie zur Diversifizierung dienen. Sie sind ein großes Segment im globalen Anlageuniversum und ermöglichen es den Anlegern, sich in zahlreichen Wirtschaftssektoren und geografischen Regionen zu engagieren. So ist ihre Kursvolatilität tendenziell deutlich geringer als die von Aktien.
In einem Konjunkturabschwung steigt das Risiko, dass Unternehmen nicht mehr in der Lage sind, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings ist festzuhalten, dass Zahlungsausfälle bei Investment Grade-Unternehmensanleihen in der Vergangenheit nur sehr selten vorgekommen sind. Selbst in den Jahren 2008 und 2009 lag die Ausfallrate in der Spitze bei lediglich 0,3-0,4% des Universums. Die Gefahr einer Ratingherabstufung ist größer, lässt sich durch umfassende Kreditanalysen aber mindern.
In einem Konjunkturabschwung schneiden hochwertige festverzinsliche Anlagen (Staatsanleihen und Investment Grade-Unternehmensanleihen) tendenziell besser ab als volatilere oder riskantere Marktsegmente. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass viele Anleger in komplizierteren Marktsituationen lieber auf „sicherere“ Vermögenswerte setzen, die sich bei einer Konjunkturverlangsamung besser entwickeln. IG-Anleiheinvestoren können von diesen Bewegungen profitieren.
