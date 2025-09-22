Wir konzentrieren uns auf Investment Grade-Unternehmensanleihen, die von hoch solventen Unternehmen mit soliden oder sich verbessernden Fundamentaldaten begeben werden. Das Ausfallrisiko ist bei solchen Wertpapieren in der Regel gering; Zahlungsausfälle kommen bei Emittenten mit einem Investment Grade-Rating nur sehr selten vor.

Innerhalb unserer Portfolios investieren wir in breite Palette von Sektoren und geografischen Regionen. Dies trägt zu einer guten Diversifizierung bei.

Die wesentlichen Informationen für Anleger (KIDs/KIIDs) und Factsheets finden Sie auf der Produktseite des Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund.

Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter invescomanagementcompany.lu. Das Investment bezieht sich auf den Erwerb von Anteilen an einem Fonds, nicht auf eine Beteiligung am zugrunde liegenden Vermögenswert. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er wird unabhängig von einer Benchmark gemanagt.