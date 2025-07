Evenementen

Totaal nieuwe vooruitzichten werpen een schaduw voor 2023. Wat betekent dit voor de financiële markten?

Een van de belangrijkste beleggingslessen van 2022 is dat een goed gediversifieerde portefeuille uit meer ingrediënten bestaat dan alleen aandelen en obligaties. Beide categorieën beleven een desastreus jaar, terwijl sommige alternatieve beleggingen zoals energiegrondstoffen een hoge vlucht hebben genomen.

Maar hoe gaat 2023 eruitzien? Zal de enorme rendementsstijging een goed instappunt voor obligaties creëren? Welk continent biedt de beste kansen voor aandelenbeleggers? En welke alternatieve beleggingen zorgen voor een betere portefeuillebalans in het nieuwe jaar?

Op deze en vele andere onderwerpen gaan wij graag nader in tijdens het Outlook Event 2023 op donderdag 26 januari 2023 bij Circl. Laat u inspireren door onze experts: Samy Lounis (AllianzGI), Luca Paolini (Pictet) en Andrew Hall (Invesco), die hun visie op het komende investeringsjaar zullen schetsen. De keynote is in vertrouwde handen van Mathijs Bouman.

Registreer vandaag. Na bevestiging ontvang je een e-mail met een link om deel te nemen aan het evenement. We kijken uit naar uw aanmelding!