Woordenlijst financiële termen

Een belegging in economische activiteiten die bijdragen aan ecologische doelstellingen, gemeten door belangrijke indicatoren voor hulpbronnenefficiëntie op het vlak van (i) het gebruik van energie, (ii) hernieuwbare energie, (iii) grondstoffen, (iv) water en land, (v) afvalproductie, (vi) de uitstoot van broeikasgassen of (vii) de impact op biodiversiteit en de circulaire economie, of een belegging in economische activiteiten die bijdragen aan sociale doelstellingen (met name een belegging die bijdraagt aan de strijd tegen ongelijkheid of aan sociale cohesie, maatschappelijke integratie en arbeidsverhoudingen), of een belegging in menselijk kapitaal of in economisch of maatschappelijk benadeelde gemeenschappen, op voorwaarde dat dergelijke beleggingen geen van die doelstellingen schaden en dat de bedrijven waarin wordt belegd, kunnen bogen op goed beleid.