Historisch gezien heeft deze high yield asset class hoge en stabiele inkomsten opgeleverd voor beleggers die bereid zijn wat meer kredietrisico te nemen. De hogere couponbetalingen kunnen dienen als compensatie voor de prijsvolatiliteit en neerwaartse risico's beperken.

Krediet- of wanbetalingsrisico is het primaire risico voor high yield obligaties, en dit kan leiden tot verliezen doordat een uitgever niet in staat is de rente te betalen of de hoofdsom terug te betalen. Daarom is een grondige kredietanalyse een belangrijke strategie van een actieve fondsbeheerder wanneer in deze effecten wordt belegd.