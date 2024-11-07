We focussen op investment-grade bedrijfsobligaties van bedrijven met een zeer goede financiële gezondheid en een sterke balans. Het wanbetalingsrisico voor dit soort effecten is doorgaans laag. Wanbetaling is heel zeldzaam voor investment-grade emittenten.

Binnen onze portfolio’s beleggen we in een brede kring van sectoren en geografische gebieden. Dat helpt om te zorgen voor een goede diversificatie.

Essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocumenten en factsheets zijn te vinden op de Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund productpagina.

De belegging heeft betrekking op de verwerving van deelnemingsrechten in een fonds en niet in bepaalde onderliggende activa. Het fonds wordt actief beheerd. Het wordt niet beheerd op basis van een benchmark.