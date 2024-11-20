De beleggingsdoelstelling van het fonds is het maximaliseren van het totale rendement, voornamelijk door flexibel te beleggen in schuldeffecten en cash.

We zijn niet gebonden aan benchmarkbeperkingen en kunnen wereldwijd actief beleggen in bedrijfsobligaties, overheidsschuld, high-yield obligaties en cash op fixed income markten.

De flexibele strategie van het fonds is kenmerkend voor onze filosofie als beleggingsteam: we beleggen alleen wanneer we geloven dat het rendementspotentieel voldoende is om het risico te compenseren. We streven ernaar om sterke prestaties te leveren in verschillende marktomgevingen.