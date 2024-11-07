Fixed Income Maandrapport Global Fixed Income strategie
Welkom bij onze maandelijkse fixed income analyse waarin onze experts hun macro-economische inzichten delen en vooruitzichten voor de rente en valuta’s.
Dit pan-Europese mixed asset fonds kiest voor een flexibele allocatie, waarbij ten minste 50% in Europese investment-grade en high-yield obligaties wordt belegd en de rest in Europese aandelen. Beleggers kunnen zo profiteren van de mogelijkheden die zowel fixed income als aandelen overal in Europa biedt.Bekijk alle productinformatie
Het Invesco Pan European High Income Fund is een gediversifieerd fonds dat naar inkomen streeft en daarvoor een flexibele aanpak kiest om de volgens ons beste beleggingsmogelijkheden in Europa te vinden. Het fonds beheert actief de blootstelling aan Europese investment-grade en high-yield obligaties en aan Europese aandelen afgestemd op de marktomstandigheden.
Het Fixed Income team van Invesco heeft 30 jaar ervaring met beleggen in bedrijfsobligaties en obligaties met een hoger rendement. Het fonds belegt in Europese investment-grade bedrijfsobligaties, Europese high-yield obligaties, achtergestelde obligaties uitgegeven door financiële instellingen en in Europese aandelen.
Ook het aandelenteam heeft een lange staat van dienst. Aandelenfondsmanager Oliver Collin heeft meer dan 20 jaar beleggingservaring. Oliver wordt ondersteund door het in Henley gevestigde Invesco European Equities team om de beste op dividend gerichte beleggingskansen te selecteren.
Het fonds is niet gebonden aan een benchmarkindex en de fondsbeheerders bepalen de assetallocatie afhankelijk van de marktomstandigheden en wat volgens hen de beste waarde biedt.
Obligaties van bedrijven met een sterke balans en voorspelbare kasstromen vormen de kern van het inkomensgerichte segment van onze portefeuille. De aandelenallocatie is gericht op het genereren van extra inkomen, diversificatie en verbeterd rendement. Dit kan worden afgestemd op de betreffende marktomstandigheden.
De aandelenallocatie is voornamelijk gericht op ondernemingen die hoge en duurzame dividenden kunnen uitkeren. De blootstelling aan aandelen kan worden aangepast afhankelijk van de betreffende marktomstandigheden.
Ga naar de productpagina van het Invesco Pan European High Income Fund voor essentiële beleggersinformatie en factsheets. De belegging heeft betrekking op de verwerving van deelnemingsrechten in een fonds en niet in een bepaalde onderliggende asset.
Thomas Moore en Alexandra Ivanova, die de assetallocatie en fixed income beleggingen van het fonds beheren, hebben elk meer dan 20 jaar ervaring in de obligatiemarkten. Oliver Collin beheert de aandelenallocatie en heeft meer dan 20 jaar beleggingservaring. Hun aanpak is flexibel en marktgericht. Ze richten zich op absoluut risico en rendement en worden niet beperkt door een index.
Na de forse renteverhogingen van 2022 beschikken we nu over enkele van de beste kansen voor beleggen in fixed income in de afgelopen tien jaar, naast het inkomen en de kapitaalgroei die de Europese aandelenmarkt biedt. Het huidige klimaat is bijzonder interessant voor het beheer van strategieën voor mixed assets.
Eén voordeel van de obligatiecomponent van een mixed asset portefeuille is dat het een constante inkomensstroom kan genereren als bescherming tegen volatiele aandelenmarkten. Een voordeel van de aandelencomponent is echter dat men op de lange termijn hogere rendementen kan realiseren.
Het inkomensniveau dat Europese obligaties bieden is weer aantrekkelijk geworden en de fundamentals voor Europese bedrijven blijven volgens ons sterk.
De verschillen in koers-winstverhoudingen in Europa en de VS suggereren dat Europese bedrijven wellicht ondergewaardeerd zijn. Daarom bieden Europese aandelen een kans voor beleggers die blootstelling aan aandelen zoeken en niet zo gecharmeerd zijn van de premium prijzen van de Amerikaanse markt.
SFDR heeft betrekking op de Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector). Dit is een Europese verordening die in 2021 van kracht werd. Het doel is grotere transparantie over duurzame beleggingsproducten en vermindering van de zogenaamde ‘greenwashing’ (voorwenden van een groen imago). Fondsen worden geclassificeerd volgens artikel 6, artikel 8 of artikel 9 afhankelijk van het ESG-aanpak.
Artikel 8 geldt voor fondsen die ecologische en sociale doelstellingen nastreven en die rekening houden met meer dan alleen duurzaamheidsrisico’s zoals vereist volgens artikel 6. Artikel 8 fondsen hebben echter geen ESG- of kerndoelstellingen, zoals vereist om een artikel 9 fonds te worden.
