Het Fixed Income team van Invesco heeft 30 jaar ervaring met beleggen in bedrijfsobligaties en obligaties met een hoger rendement. Het fonds belegt in Europese investment-grade bedrijfsobligaties, Europese high-yield obligaties, achtergestelde obligaties uitgegeven door financiële instellingen en in Europese aandelen.



Ook het aandelenteam heeft een lange staat van dienst. Aandelenfondsmanager Oliver Collin heeft meer dan 20 jaar beleggingservaring. Oliver wordt ondersteund door het in Henley gevestigde Invesco European Equities team om de beste op dividend gerichte beleggingskansen te selecteren.