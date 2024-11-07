Fixed Income Maandrapport Global Fixed Income strategie
Welkom bij onze maandelijkse fixed income analyse waarin onze experts hun macro-economische inzichten delen en vooruitzichten voor de rente en valuta’s.
Bouw mee aan een koolstofarme wereld met dit mixed-asset fonds dat fixed income combineert met aandelen uit de hele wereld.Bekijk alle productinformatie
Het Invesco Transition Global Income Fund streeft naar de ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie op de middellange tot lange termijn in aansluiting op de langetermijndoelen van het Akkoord van Parijs. Als onderdeel van het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling heeft het fonds flexibele allocatie aan schuldeffecten en aandelen wereldwijd.
Op onze weg naar een netto-nul-wereld zullen er zowel winnaars als verliezers zijn. Sommige bedrijven zullen floreren en andere zullen niet in staat zijn om zich aan te passen. Ondernemingen die slecht voorbereid zijn of zich niet kunnen aanpassen aan de nieuwe economie, kunnen te maken krijgen met wanbetalingen, verliezen en waardeverminderingen. Wij selecteren bedrijven met sterke klimaatkenmerken die goed gepositioneerd zijn voor de toekomst. Dat zal naar onze mening helpen om het beleggingsrisico op lange termijn te beperken.
Niet alle duurzame bedrijven geven groene obligaties uit. We beperken ons daarom niet alleen tot die categorie. Als een bedrijf dat we aantrekkelijk vinden bijvoorbeeld groene en niet-groene obligaties uitgeeft, kunnen we kiezen wat de beste waarde biedt.
Daarnaast kunnen we bedrijven financieren in koolstofintensieve sectoren, als die een stap verder gaan in hun inspanningen om hun uitstoot te verminderen dan hun sectorgenoten. Goede voorbeelden daarvan zijn onderneming in de energie- en de automobielsector. Dat is volgens ons de beste manier om de wereld echt te veranderen.
Naast de verwezenlijking van onze klimaatdoelstelling streven wij naar inkomsten en groei door wereldwijd te beleggen in obligaties en aandelen. We hebben een allocatie van 35% tot 65% in schuldbewijzen uit het hele kredietspectrum en de rest van de portefeuille bestaat uit wereldwijde aandelen. Een van de voordelen van een aandelencomponent in de portfolio is het potentieel om zowel vermogensgroei als dividendinkomsten te genereren.
Raadpleeg de Invesco Transition Global Income Fund productpagina voor essentiële essentiële-informatiedocumenten en factsheets.
Portfoliomanagers Edward Craven, Alexandra Ivanova, Stephen Anness en Andrew Hall brengen samen meer dan 80 jaar ervaring in de sector met zich mee. Zij maken deel uit van de beleggingsteams in Henley en werken al jaren samen. Ze worden ondersteund door hun collega's in de teams voor vastrentende en wereldwijde aandelen. Daarnaast biedt het wereldwijde ESG-team van Invesco ondersteuning en analyse.
Dit fonds hanteert een heel actieve aanpak van de aandelen- en effectenselectie. Wij willen bedrijven financieren die een verschil kunnen maken.
Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, zullen landen, bedrijven en consumenten actie moeten ondernemen om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. Om de omschakeling van een koolstofintensieve economie te kunnen maken, zullen zowel de publieke als de private sector zwaar moeten investeren in innovatieve technologie en groene infrastructuur. Ondertussen kan elke vertraging in de transitie naar 'netto nul' de klimaatcrisis nog erger maken en risico's inhouden voor portfolio’s en activa. Beleggingsportfolio’s en assetallocaties zullen steeds meer de realiteit van de transitie naar een koolstofneutrale wereld weerspiegelen.
Groene obligaties zijn schuldinstrumenten voor de financiering van klimaat- en milieuprojecten. Ze kunnen bijvoorbeeld energie-efficiëntie, duurzame landbouw, schoon vervoer of duurzaam waterbeheer ondersteunen.
Groene obligaties kunnen een goede bijdrage leveren aan ESG-resultaten. Het is echter ook belangrijk om te onthouden dat sommige duurzame bedrijven geen groene obligaties uitgeven. Daarom beperken we ons bij het beheer van het fonds niet tot groene obligaties. In plaats daarvan vormen we ons eigen oordeel over de financiële en groene geloofsbrieven van een bedrijf. Als een bedrijf dat we aantrekkelijk vinden bijvoorbeeld groene en niet-groene obligaties uitgeeft, kunnen we kiezen wat de beste waarde biedt.
Eén voordeel van de obligatiecomponent van een mixed asset portefeuille is dat het een constante inkomensstroom kan genereren als bescherming tegen volatiele aandelenmarkten. Een voordeel van de aandelencomponent is dat die op de lange termijn aandeelhouderswaarde kan leveren.
SFDR heeft betrekking op de Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector). Dit is een Europese verordening die in 2021 van kracht werd. Het doel is grotere transparantie over duurzame beleggingsproducten en vermindering van de zogenaamde ‘greenwashing’ (voorwenden van een groen imago). Fondsen worden geclassificeerd volgens artikel 6, artikel 8 of artikel 9 afhankelijk van het ESG-aanpak.
Artikel 9 wordt beschouwd als de ’groenste’ indeling. Om te kunnen worden ingedeeld als artikel 9, moet een fonds duurzaam beleggen of koolstofvermindering als onderdeel van zijn beleggingsdoelstelling hebben.
Laat het ons weten met dit formulier en een van onze specialisten neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
Help ons u naar de door u opgevraagde pagina te brengen door de onderstaande stappen te volgen.