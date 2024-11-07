Groene obligaties zijn schuldinstrumenten voor de financiering van klimaat- en milieuprojecten. Ze kunnen bijvoorbeeld energie-efficiëntie, duurzame landbouw, schoon vervoer of duurzaam waterbeheer ondersteunen.

Groene obligaties kunnen een goede bijdrage leveren aan ESG-resultaten. Het is echter ook belangrijk om te onthouden dat sommige duurzame bedrijven geen groene obligaties uitgeven. Daarom beperken we ons bij het beheer van het fonds niet tot groene obligaties. In plaats daarvan vormen we ons eigen oordeel over de financiële en groene geloofsbrieven van een bedrijf. Als een bedrijf dat we aantrekkelijk vinden bijvoorbeeld groene en niet-groene obligaties uitgeeft, kunnen we kiezen wat de beste waarde biedt.