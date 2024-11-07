Fixed Income Maandrapport Global Fixed Income strategie
Welkom bij onze maandelijkse fixed income analyse waarin onze experts hun macro-economische inzichten delen en vooruitzichten voor de rente en valuta’s.
Deze artikel 9 strategie biedt de mogelijkheid om veerkracht voor de toekomst op te bouwen en tegelijk te beleggen in ondernemingen die nu al decarboniseren.
Grote ondernemingen zorgen voor bijna een vijfde van de totale wereldwijde CO2-emissies. We denken dat een strategie voor obligaties van grote ondernemingen zoals deze een goede keus is omdat we de doelstellingen voor Net Zero (nettonuluitstoot van CO2 of CO2-neutraliteit) willen ondersteunen. Dit fonds volgt een Net Zero-aanpak gebaseerd op het beleggingskader zoals vastgesteld door het Paris Aligned Investment Initiative (PAII - op de Overeenkomst van Parijs afgstemd beleggingsinitiatief). Het fonds wil bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van CO2-neutraliteit uiterlijk in 2050 en tegelijk inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn realiseren.
Onze Net Zero-evaluaties dekken meer dan twee derde van de marktwaarde van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.
Wij willen uiterlijk in 2027 de helft van de assets van het fonds afstemmen op Net Zero.
Het team beheert actief USD 5,3 miljard in wereldwijde investment grade assets.1
Alle sectoren moeten hun emissies verlagen als we uiterlijk in 2050 de Net Zero-doelstellingen willen halen. Daarom beleggen wij in enkele sectoren met de hoogste CO2-emissies, zodat vooruitgang is verzekerd vanwege Net Zero-toezeggingen. Om in aanmerking te blijven komen voor het fonds, moeten ondernemingen aantonen dat zij hun CO2-emissies verlagen in overeenstemming met de temperatuurdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. Dat is volgens ons de beste manier om de wereld echt te veranderen.
Ondernemingen die slecht voorbereid zijn op de transitie, of zich niet kunnen aanpassen aan de Net Zero-economie, zullen waarschijnlijk te maken krijgen met wanbetalingen, verliezen en waardeverminderingen. We denken dat door beleggen in klimaatbestendige bedrijven de kredietkwaliteit van het fonds op lange termijn zal verbeteren.
Wij beperken ons niet tot regionale voorkeuren, maar kiezen voor een echte wereldwijde aanpak. Wij onderzoeken mogelijkheden overal ter wereld en proberen zo portefeuilles samen te stellen die onze klanten consistente inkomsten en kapitaalgroei bieden.
In tegenstelling tot traditionele bedrijfsobligatiebeheerders richten wij ons echter niet alleen op markttiming of effectenselectie. Wij gaan een stap verder. Wij identificeren de grote thema's die de economieën aansturen en gebruiken die analyse bij het kiezen van emittenten. Het kan daarbij gaan om thema's zoals:
We passen ook 'macro-overlays' toe om het totale risico van het fonds gedurende de gehele cyclus te beheersen. Daarbij maken we gebruik van derivaten, waardoor de transactiekosten lager blijven vergeleken met het aan- en verkopen van bedrijfsobligaties.
Essentiële beleggersinformatie en factsheets zijn te vinden op de Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund productpagina.
De hoofdbeheerders van het fonds zijn Lyndon Man en Luke Greenwood. Ze zijn al sinds 2013 de hoofdportefeuillebeheerders voor wereldwijd investment grade credit. Samen hebben ze meer dan 50 jaar ervaring in de sector en hebben al heel wat economische cycli doorstaan. Zij worden bijgestaan door Michael Booth en Matthew Henly en maken gebruik van de tools van het wereldwijde platform voor fixed income van Invesco. Het platform bestaat uit meer dan 180 professionals met gemiddeld 18 jaar ervaring in de sector en 12 jaar bij Invesco.
Net Zero is alleen mogelijk als we samenwerken. Wij werken samen met klanten om hun doelstellingen te begrijpen, gaan de dialoog aan met de ondernemingen waarin we beleggen om te verzekeren dat er vooruitgang wordt geboekt bij het realiseren van tastbare veranderingen.
“Net Zero” (netto nul) verwijst naar een toestand waarin de uitstoot van broeikasgassen (BKG) wordt gecompenseerd door de verwijdering van BKG uit de atmosfeer. Het 'net’ in net zero is belangrijk omdat het moeilijk zal zijn om alle emissies binnen het vereiste tijdsbestek tot nul te verlagen. Naast verregaande en omvangrijke vermindering van CO2-emissies zal het vermoedelijk ook nodig zijn om meer broeikasgassen uit de atmosfeer te verwijderen. De Klimaatovereenkomst van Parijs onderstreept de urgentie van Net Zero en stelt dat landen ernaar moeten streven de opwarming van de aarde tot ver onder 2 °C en bij voorkeur tot 1,5°C te beperken.
De Klimaatovereenkomst van Parijs is een juridisch bindend internationaal verdrag over klimaatverandering, dat in december 2015 werd aangenomen. Het doel ervan is de opwarming van de aarde tot ver onder 2 °C en bij voorkeur tot 1,5 °C te beperken vergeleken met het niveau van voor de Industriële Revolutie.
Het Net Zero Asset Managers Initiative is een netwerk van asset managers. Invesco trad in maart 2021 toe tot het Initiatief.
Het Paris Aligned Investment Initiative (PAII) omvat een reeks aanbevolen gemeenschappelijke acties, maatstaven en methodieken waarmee beleggers hun bijdrage kunnen maximaliseren aan het realiseren van de wereldwijde Net Zero-doelstelling uiterlijk in 2050. Het PAII werd in mei 2019 vastgesteld door de Institutional Investors Group on Climate Change. Het doel van het PAII is om ervoor te zorgen dat beleggers hun beleggingsportefeuilles kunnen decarboniseren en meer kunnen beleggen in klimaatoplossingen die overeenkomen met een toekomstige aardopwarming van maximaal 1,5°C.
