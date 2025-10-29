Expertise

Multi-assetoplossingen

Wij helpen klanten specifieke risico's te vermijden door middel van verschillende beleggingsmogelijkheden in systematische aandelen, multi-assetoplossingen of alternatieve oplossingen.

Meer dan USD 190 mld. In vermogensbeheer

Het Invesco Solutions-team houdt toezicht op een totaal vermogen van meer dan $ 190 miljard. 1

160+ professionals

We hebben een deskundig en ervaren team van meer dan 160 toegewijde professionals. 1

19 Locaties

Onze belangrijkste marktlocaties leveren plaatselijke kennis en een wereldwijd perspectief. 1

Oplossingen voor diverse gerichte uitkomsten

Invesco Solutions streeft ernaar een resultaatgericht, flexibel kader te bieden dat de opbouw en implementatie van sterk gepersonaliseerde beleggingsoplossingen ondersteunt. Dit omvatzowel bepaalde blootstellingen als volledige portefeuilles over regio's, activaklassen, beleggingsstijlen en vvehicletype heen.

  • Gediversifieerde aanpak: wij bieden onderscheidende, beproefde strategieën voor wereldwijde aandelen, evenwichtige allocaties en alternatieven om portefeuilles aan te vullen en volledig te maken.
  • Transparantie en kwantitatief onderzoek: transparant beleggingsproces dat wordt ondersteund door bedrijfseigen analysetools en rapportagemogelijkheden op maat die prestaties koppelen aan intentie.
  • Oplossingen op maat: ons uitgebreide dienstenaanbod, zoals op maat gemaakte mandaten en modellen, maakt gebruik van de beste ideeën van Invesco. 
Invesco Solutions

Wij bieden een uitgebreid scala aan diensten, van het optimaliseren van de strategische en tactische activa-allocatie tot het opbouwen van multi-assetportefeuilles met alternatieve beleggingen

Veelgestelde vragen

Multi-assetfondsen bieden blootstelling aan een diverse mix van activaklassen - inclusief aandelen, obligaties, contanten en alternatieven - in één beleggingsportefeuille.2 Beheerders richten zich vaak op specifieke resultaten of doelen, zoals een bepaald rendementsniveau, minder volatiliteit, minder risico, inkomsten of meer diversificatie.

Diversificatie is een van de belangrijkste voordelen van multi-assetfondsen. Wanneer een portefeuille uitsluitend wordt belegd in één activaklasse, wordt deze kwetsbaar voor dalingen in die activaklasse. Multi-assetfondsen streven ernaar de diversificatie van de portefeuille te vergroten door beleggingen over verschillende klassen te verdelen. Zo kunt u gemakkelijker het risico verkleinen en de volatiliteit verminderen dan bij opties van één activaklasse.

De risico's van multi-assetfondsen omvatten het marktrisico waar alle activaklassen slechter presteren, het risico van renteschommelingen op schuldbeleggingen, het kredietrisico van potentiële wanbetaling door schuldinstrumenten en het liquiditeitsrisico als de onderliggende beleggingen moeilijk te verkopen zijn. Bijkomende risico's omvatten kostenratio's die het rendement kunnen aantasten, derivatenrisico's van complexe instrumenten die worden gebruikt voor afdekking of groei, en valutarisico's van internationale beleggingen.

Financiële professionals kunnen om verschillende redenen voor multi-assetfondsen kiezen voor hun klanten. Toegang tot meerdere activaklassen via één fonds kan efficiënter en eenvoudiger zijn, en overlappende blootstelling wordt beter vermeden dan bij toegang tot dezelfde verzameling van activaklassen via afzonderlijke beleggingen.

Beleggers hebben toegang tot multi-assetstrategieën via beleggingsfondsen, Exchange-Traded Funds (ETF's) en modelportefeuilles.

  • Voetnoten

    1 per 30 juni 2025. Total assets include assets under management, assets under advisement and assets managed against indexes.

    2 Not all funds may be available in all jurisdictions.

    Beleggingsrisico’s

    De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten zullen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen.

    Belangrijke informatie

    Alle informatie wordt verstrekt per 30 september en is afkomstig van Invesco, tenzij anders vermeld.

    Dit is marketingmateriaal en geen financieel advies. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een ​​bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. De wettelijke vereisten die onpartijdigheid van beleggings-/beleggingsstrategie-aanbevelingen vereisen, zijn daarom niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor verboden op handel vóór publicatie. De meningen en standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen veranderen.

    EMEA4143427/2025