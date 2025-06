De wereldwijde reset: Inzichten nader bekeken

Mijn naam is Paul Jackson. Ik presenteer u Invesco’s vooruitblik op het midden van 2025 en als er één jaar is waarin een herziening van de wereldwijde vooruitzichten nodig is, dan denken wij dat dit het jaar is

Hoe verandert de wereldwijde reset de macro-omgeving?

Er is op dit moment inderdaad een enorme wereldwijde reset gaande, niet alleen op economisch gebied. Er is sprake van een brede reset, die geopolitiek is, waarbij de verhoudingen tussen landen en

regio's veranderen en allianties veranderen, met name in Europa ten aanzien van defensie. Wij denken dat dit kansen biedt binnen Europa.

Handelsrelaties zijn aan het veranderen. Het door de Verenigde Staten ingevoerde tariefbeleid zal een grote impact hebben op de Amerikaanse economie, maar het heeft duidelijk ook gevolgen voor economieën wereldwijd.

En ik denk dat beleidsmakers een onzeker gevoel hebben over hoe hun relatie met de Verenigde Staten zich zal ontwikkelen. Daarom is de interesse in relaties met andere landen nu mogelijk groter om die onzekerheid rond de Verenigde Staten te compenseren.

Hoe gaat de handelsoorlog zich ontwikkelen?

De ontwikkeling van de handelsoorlog is zeer snel gegaan. Het begon met de aankondiging van wederzijdse tarieven op 2 april 2025, die door de VS echt als strafheffingen werden opgelegd voor producten van andere landen.

Dit suggereerde dat de wereldeconomie aanzienlijke schade zou oplopen, met name de Amerikaanse economie. En de financiële markten reageerden heftig op dit voorstel.

Maar inmiddels zijn we weer terug waar we waren. De heffingen die door de VS worden voorgesteld, zijn nu lager en de handelsovereenkomsten worden per land onderhandeld. We hopen daarom dat de schade nu veel minder zal zijn dan oorspronkelijk gevreesd.

Zal de Amerikaanse economie een recessie vermijden?

Er is veel discussie geweest over de vraag of de VS in een recessie zal terechtkomen. Hoewel er een economische vertraging zal optreden, zijn wij van mening dat er nu waarschijnlijk geen sprake van een recessie zal zijn.

Met de oorspronkelijke voorstellen van 2 april was een recessie heel waarschijnlijk geweest. Maar ik denk nu dat we uit zullen komen bij minder groei in de VS ten gevolge van heffingen en handelsovereenkomsten, maar zeker niet bij een recessie.

Wat betekent een mogelijke terugtrekking van de VS voor de wereldeconomie?

Als de Amerikaanse economie het moeilijk heeft, zal de rest van de wereld uiteraard worden beïnvloed.

Er is een oud gezegde dat wanneer de VS niest, Europa verkouden wordt.

En gezien de omvang van de Amerikaanse economie, het is nog steeds de grootste economie ter wereld, vanwege de omvang van de Amerikaanse economie, is ze duidelijk toonaangevend voor de rest van de wereld.

Dus wanneer de VS vertraagt, zal de rest van de wereld gevolgen ondervinden vanwege de handelsrelaties met het land. De export naar de Verenigde Staten zal minder zijn. Een groeivertraging in de VS, bijvoorbeeld één procentpunt lager dan anders verwacht, zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor andere economieën.

Maar we denken dat andere delen van de wereld minder zullen lijden dan de VS, en ook in kritieke delen van de wereld bestaan er beleidsregels die het effect kunnen helpen compenseren.

Bij de handel tussen de VS en China is sprake van een ontkoppeling. Wat zijn de implicaties hiervan?

Natuurlijk is China een economie die vooral gekoppeld is aan de Amerikaanse economie. China levert veel goederen die de VS binnengaan. Chinese bedrijven produceren hun producten uiteraard in China, maar ook veel Amerikaanse bedrijven produceren hun goederen in China en verzenden ze vervolgens naar de Verenigde Staten. De twee economieën zijn dus nauw met elkaar verbonden.

Als die handelsstromen geblokkeerd worden, als het duurder wordt gemaakt

om goederen van China naar de Verenigde Staten te verzenden, zal dat onvermijdelijk een impact hebben op de handelsstromen en daarmee een dempend effect op de Chinese economie, maar ook op de bedrijven, bijvoorbeeld Amerikaanse, die momenteel in China produceren.

Het heeft dus een breed effect: waarschijnlijk als gevolg daarvan betekent het feit dat China minder goederen naar de VS verzendt dat er meer Chinese goederen naar de rest van de wereld zullen stromen.

In zekere zin zou het dus een desinflatoir effect kunnen hebben in de rest van de wereld, wat de inflatie zou kunnen verlagen.

Welke impact heeft het feit dat China net als de VS actief is op het gebied van kunstmatige intelligentie?

Technologische ontwikkelingen zijn erg belangrijk voor de wereld. En we zijn gewend aan het idee dat de Verenigde Staten de dominerende kracht achter technologie is.

De laatste tijd zijn er echter ontwikkelingen vanuit China, die al domineren op het gebied van zonne-energie en echt beginnen te concurreren op de markt voor elektrische auto's.

De recente aankondigingen van DeepSeek in China, bijvoorbeeld, suggereren dat de VS niet langer de enige toonaangevende macht is op het gebied van kunstmatige intelligentie. China maakt een grote opmars en laat zien dat niet zoveel geld hoeft te worden uitgegeven als sommige van deze Amerikaanse bedrijven doen om hetzelfde resultaat te behalen.

En ik denk dat er meer concurrentie zal zijn tussen China en de Verenigde Staten. Wij zijn van mening dat dit wel gevolgen zal hebben voor de waardering van Amerikaanse technologiebedrijven. Waarschijnlijk komt de waarde van deze bedrijven onder druk te staan en wordt de waardering van Chinese technologiebedrijven gestimuleerd.

Kan Europa voorkomen dat het door de handelsoorlog wordt geraakt?

Verschillende regio's ter wereld kunnen de negatieve effecten van de handelsoorlog die de VS voert compenseren.

Europa is een voor de hand liggend voorbeeld want de meeste Europese landen zullen de defensie-uitgaven stimuleren vanwege de veranderende geopolitieke omgeving waarin Europa minder kan steunen op de Verenigde Staten.

Maar niet alleen de defensie-uitgaven. Ze moeten nu ook hun militair-industriële sector ontsluiten, zodat ze meer van deze goederen zelf kunnen produceren. Dat zal de Europese economie dus een impuls geven en tegelijkertijd zal Duitsland veel geld uitgeven om de infrastructuur te upgraden. De geldbedragen die hier gedurende ten minste tien jaar bij komen kijken, wijzen erop dat de Duitse economie en de Europese economie een aanzienlijke boost zullen krijgen, omdat Duitsland uit de rest van Europa zal importeren.

Daarom zijn wij van mening dat de Europese economie zal versnellen en de komende decennia meer zal groeien dan we in de afgelopen decennia hebben gezien.

Waar ziet u de mogelijkheden?

In elke periode van volatiliteit en stress zijn er ook kansen. En wij voorzien een scala aan mogelijkheden.

De Amerikaanse aandelenmarkt domineert al decennialang en wij vermoeden dat dit nu zou kunnen gaan veranderen. Er zijn niet alleen dingen gaande in de VS, een mogelijke verzwakking van de economie en een verzwakking van de dollar, maar er klinken nu ook interessante verhalen elders.

De Chinese markt is bijvoorbeeld vrij actief, of we nu kijken naar de technologie of de markt in het algemeen. En de Chinese economie kan volgens ons de druk van de handelsgevechten weerstaan.

Chinese aandelen zijn dus een gebied dat ook interessant zou kunnen zijn in Europa vanwege de stimulans voor de Europese economie. Er is momenteel een interessant groeiverhaal rond Europa, iets wat we al lange tijd niet hebben gezien.

We zien een toenemende interesse in Europese aandelen vanuit de hele wereld.

En voor zover de wereldeconomie versnelt, kunnen we ons voorstellen dat het niet zo slecht gaat, en dat als de wereldeconomie inderdaad versnelt, misschien ook industriële metalen, en ook energie, daar baat bij kunnen hebben.

En er zijn veel andere alternatieve activaklassen waar we een interesse zien en waar we denken dat er mogelijkheden bestaan, zoals bijvoorbeeld private credit. Vooral bankleningen zijn een activaklasse die ik met name interessant vind, maar private credit in het algemeen, vastgoed, biedt volgens ons mogelijkheden.

Volgens mij is er dus een breed scala aan categorieën met mogelijkheden voor beleggers, maar diversificatie is altijd van essentieel belang.