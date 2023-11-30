ETF’s en ETC’s

ETF Nasdaq-100: Een maatstaf voor de moderne economie
Leer meer over de argumenten voor de Nasdaq-100-index en ontdek hoe de ondernemingen die er deel van uitmaken, de innovatie in de wereldeconomie aansturen.
Exchange-traded funds en grondstoffen zijn een broeinest van innovatie en een interessante methode manier voor beleggers om toegang te krijgen tot de kapitaalmarkten. Lees onze inzichten in het laatste nieuws en de ontwikkelingen in dit snel veranderende sector.
Aandelen gaan een uitdagend 2024 tegemoet. Uit beleggingsoogpunt zullen de kerncijfers van ondernemingen vermoedelijk aan belang winnen. Lees onze beleggingsvooruitzichten voor meer informatie.
Het debat over de vraag of fysieke of synthetische replicatie de beste manier is om een index te volgen, is zo goed als over, nu beide methoden worden gewaardeerd om hun potentiële voordelen. Meer informatie.
